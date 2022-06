Omicidio a Palermo, 45enne ucciso a colpi di pistola

(Adnkronos) – Omicidio a Palermo. La vittima è Giuseppe Incontrera, 45 anni. Secondo le prime sommarie informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola stamani nella zona della Zisa, tra via Imperatrice Costanza e via dei Cipressi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.