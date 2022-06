Nonostante l’aumento del costo della vita, i consumatori rimangono interessati alla sostenibilità, con una crescita della domanda di prodotti ecologici nel settore retail, ecco cosa mostrano i dati raccolti da Sensormatic Solutions

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Nonostante l’aumento continuo dei prezzi e la costante riduzione del reddito disponibile per gli acquirenti europei a causa della crisi associata al costo della vita, i consumatori continuano a impegnarsi nel fare acquisti sostenibili, si rivela dai recenti dati forniti da Sensormatic Solutions, il portfolio di soluzioni globali leader per la vendita al dettaglio di Johnson Controls.

La ricerca originale condotta su oltre 5.000 consumatori europei e riportata nel suo più recente report – “Uno shopping più verde: la nuova era del retail sostenibile” – mostra che i consumatori europei si impegnano notevolmente nel fare acquisti improntati sulla sostenibilità. Oltre un terzo (34%) afferma di considerare maggiormente la sostenibilità rispetto all’inizio della pandemia e i consumatori spagnoli sono in cima alla classifica di coloro le cui abitudini di acquisto sono diventate più ecologiche da quando ha cominciato a diffondersi Covid-19 (40%), seguiti dai consumatori britannici (37%). E questo in aggiunta al 10% di cittadini europei che già prima della pandemia era sensibile ai problemi dell’ambiente durante lo shopping.

E a dispetto del crescente aumento dei prezzi, mentre l’inflazione in Europa non dà segno di attenuarsi – i dati raccolti da Sensormatic Solutions mostrano che un terzo (32%) dei consumatori europei sta riducendo la spesa complessiva – i prodotti sostenibili si dimostrano più flessibili in termini di prezzo, portando gli acquirenti a essere più fedeli verso quei retailers che adottano pratiche sostenibili

Tre quarti (76%) dei consumatori europei affermano di essere disposti a pagare almeno il 5% in più per prodotti sostenibili e questa percentuale sale all’81% nel caso degli acquirenti italiani e spagnoli, mentre il 39% dei clienti europei aumenterebbe gli acquisti presso retailers che offrissero prodotti ecologici e quasi la metà (48%) acquisterebbe più spesso dai retailers che scegliessero confezionamenti più sostenibili. Quattro intervistati su dieci (41%) hanno dichiarato che l’approvvigionamento da imprese locali, grazie alla riduzione delle emissioni di carbonio, porterebbe a un più alto grado di fedeltà nei confronti del brand, mentre oltre un quarto (27%) spiega che opzioni di consegna sostenibili li incoraggerebbe a fare più spesso acquisti di un determinato brand.

“Questi dati importanti confermano una convinzione che abbiamo da lungo tempo: dare priorità a soluzioni sostenibili porta solo vantaggi alle aziende”, commenta Nick Pompa, Direttore generale EMEA presso Sensormatic Solutions. “È ormai da tempo che facilitare operazioni retail sostenibili è al centro dell’attività di Sensormatic Solutions, ma ora vediamo questa stessa consapevolezza rispecchiarsi nell’opinione dei consumatori. Gli acquirenti si aspettano che le aziende facciano investimenti che sostengano il retail responsabile su tutti i livelli e con una passione tale che, l’impegno in operazioni sostenibili, non è più visto come una scelta discrezionale per le aziende, ma piuttosto un dovere”.

In un periodo in cui si presta particolare attenzione alle abitudini di acquisto dei consumatori, questi ultimi vogliono essere rassicurati sul fatto che la loro spesa sia indirizzata verso aziende che stiano attivando azioni coerenti con la salvaguardia dell’ambiente. Il 60% degli intervistati vorrebbe vedere una maggiore riduzione dei rifiuti da parte dei retailers, compresi quelli che ne derivano dalle confezioni dei prodotti che acquistano. Un ulteriore 40% vorrebbe vedere un utilizzo minore della plastica nelle operazioni del settore retail – questa percentuale aumenta al 43% in Germania – mentre il 45% vorrebbe che le aziende fossero interessate più attivamente in progetti di riciclaggio e questa percentuale sale al 51% in Francia.

Poiché i consumatori hanno varie definizioni di “pratiche sostenibili” – dall’installazione di tecnologie a minore consumo energetico, all’utilizzo di soluzioni di packaging alternative, alla partecipazione a programmi di riciclaggio – i retailers possono decidere quali opzioni funzionano meglio per il loro modello di business. Moderne piattaforme di retail analytics, come Sensormatic IQ, possono supportare le aziende nella scelta di questa strategia di business imprescindibile. La piattaforma integrata Sensormatic IQ offre utili insights basati sui risultati delle operazioni aziendali, che possono evidenziare aree di opportunità di miglioramento sostenibili.

Per saperne di più sulle opinioni dei consumatori sul tema sostenibilità, leggere i risultati completi dell’indagine su Sensormatic.com. Ulteriori informazioni sull’impegno di Sensormatic Solutions volto a promuovere un settore retail più sostenibile sono reperibili nella pagina sulla sostenibilità o nel nostro white paper del 2022: “La storia di Sensormatic Solutions di Johnson Controls sulla sua sostenibilità nel settore delle vendite al dettaglio”.

-FINE-

Note per i redattori

Informazioni su Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) opera per trasformare gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si divertono. In qualità di leader globale nella realizzazione di edifici intelligenti, salutari e sostenibili, la nostra mission consiste nel reimmaginare le prestazioni degli edifici per servire le persone, i luoghi in cui vivono e il pianeta.

Sulla base di una storia di oltre 135 anni di innovazioni di cui andiamo fieri, offriamo il programma per il futuro di molteplici settori – sanitario, istruzione, data center, aeroporti, stadi, manifatturiero e altri ancora – attraverso OpenBlue, la nostra offerta completa di soluzioni digitali. Oggi, con un team globale di 100.000 esperti in più di 150 paesi del mondo, Johnson Controls offre la più grande linea al mondo di software e tecnologie nonché di soluzioni per servizi tramite alcune delle marche più rinomate. Visitare www.johnsoncontrols.com per maggiori informazioni e seguire @Johnson Controls sui social.

Informazioni su Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions è leader globale e principale brand Retail del portfolio di Johnson Controls, alimenta l’eccellenza operativa su larga scala e consente un coinvolgimento intelligente e connesso nello shopping da parte dei consumatori. La nostra piattaforma operativa digitale intelligente – Sensormatic IQ – combina l’intero portafoglio di soluzioni Sensormatic, compresi i dati di terze parti, per offrire insights di valore sulla shopping experience, sull’inventario, sulla Loss Prevention e sull’efficacia operativa con tecnologie avanzate, come l’IA e il Machine Learning. Ciò consente ai retailer di agire sulla base di risultati prescrittivi e predittivi data-driven, per procedere con fiducia verso il futuro. Visita Sensormatic Solutions o seguici su LinkedIn, Twitter e sul nostro canale YouTube.

Il testo originale del presente comunicato, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sarah Cole



Fieldworks per conto di Sensormatic Solutions



Sarah.cole@fieldworksmarketing.co.uk

+44 (0)7872 884 002