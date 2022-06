Nojima stringe una collaborazione con GlobalLogic, società del Gruppo Hitachi, per accelerare la propria trasformazione digitale

Le due aziende lanciano un programma collaborativo per la generazione di valore al fine di creare esperienze dei clienti del tutto inedite che sfruttano le tecnologie digitali

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Nojima Corporation (TSE:7419, “Nojima”) ha annunciato oggi di aver instaurato una collaborazione con GlobalLogic Japan, Ltd. (“GlobalLogic Japan”), consociata giapponese di GlobalLogic Inc. acquisita da Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”) nel luglio del 2021. La collaborazione è volta ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione della strategia di trasformazione digitale (digital transformation, DX) di Nojima.

Il programma ideato congiuntamente è incentrato sulla creazione di esperienze dei clienti del tutto inedite, integrando le competenze nel ramo dell’ingegneria digitale di GlobalLogic con le iniziative per la digitalizzazione di Nojima.

