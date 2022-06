Neymar-Juve, la voce di mercato rimbalza in Spagna

(Adnkronos) – Neymar accostato alla Juventus. Il quotidiano spagnolo Sport accosta il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint Germain al club bianconero. “La Juventus starebbe valutando l’acquisizione di Neymar”, si legge nell’edizione online. Secondo Sport.es, la situazione del 30enne verdeoro al Psg è a dir poco “incerta” e non si può escludere che la società parigina voglia liberarsi dell’ex attaccante di Barcellona e Santos. Il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé, pilastro indiscusso del Psg, condiziona strategie e priorità della società, che ha appena affidato la panchina a Christophe Galtier.

Sport.es accosta alla Juventus anche il nome di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Vecchia Signora appena un anno fa per tornare al Manchester United. Jorge Mendes, procuratore di CR7, avrebbe sondato il terreno. I nomi dei due big, già due giorni fa, sono stati accostati alla Juve in Italia dal giornalista Luca Momblano in una trasmissione live del portale Juventibus.