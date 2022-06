Netflix, Disney Plus e Prime Video: le ultime uscite sulle piattaforme di streaming

Il 2022 sembrava un anno partito un po’ in sordina per quanto riguarda la stagione cinematografica e quella delle serie tv. Tuttavia tra la fine di aprile e il mese di maggio si sono segnalate uscite di un certo valore, sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti, che puramente in termini di hype mediatico. Le tre principali realtà attive sono state infatti Amazon Prime Video, Disney Plus e naturalmente Netflix. Partendo da quest’ultima è impossibile non citare le uscite di due serie molto amate, giunte rispettivamente alla sesta e alla quarta stagione. Si tratta naturalmente di Better Call Saul, arrivata al capolinea con la sesta stagione e di Stranger Things, la cui quarta stagione è stata divise in due parti con una già disponibile e con il finale che arriverà solo a luglio.

Better Call Saul e Stranger Things 4

Sono due prodotti speculari e teoricamente assai distanti tra l’oro, visto che Better Call Saul è il fortunato spin-off della serie cult Breaking Bad. I nodi vengono al pettine per quanto riguarda Kim e Jim/Saul e il livello adrenalinico e di tensione è già elevato fin dal primo episodio di questa nuova stagione. Di contro l’attesa per la quarta stagione di Stranger Things è stata davvero incredibile. In mezzo abbiamo visto come alcuni degli attori si sono fatti strada in produzioni hollywoodiane di fortuna e successo intermedio. C’era qualche dubbio circa la possibilità di replicare un successo così grande come quello dei protagonisti della serie firmata dai fratelli Matt e Ross Duffer. Uscita sempre su Netflix durante il 2016, Stranger Things ha aumentato il suo campo d’azione, visto che i protagonisti della vicenda sono ormai diventati grandi e hanno intrapreso vite differenti, ma per questa quarta stagione la produzione ha deciso di fare le cose in grande, richiamando una parte del cast originale della prima stagione e cercando di risolvere tutto quello che era sembrato in bilico alla fine della terza stagione. Per la prima volta inoltre sono trascorsi quasi tre anni tra un capitolo e l’altro e questo con un cast principalmente caratterizzato da giovani, ha significato un grande bisogno di lavoro in termini di storytelling. Dalle prime reazioni del pubblico e della critica, possiamo dire che la quarta stagione di Stranger things, composta da sette episodi di durata superiore rispetto alle vecchie stagioni, non ha tradito le aspettative. Per dare però un giudizio ben ponderato, bisogna attendere il prossimo luglio e sapere come finirà la storia per Undici e per i suoi compagni di avventure, in bilico tra fantascienza e horror legato allo spirito e allo stile di Stephen King.

Prime Video Amazon risponde con prodotti di nicchia come Upload e Outer Range

Da Netflix si passa quindi a Prime Video dove durante questo 2022 abbiamo visto un buon numero di produzioni come la seconda stagione di Upload e l’esordio di Outer Range.

Con un cast stellare dove spiccano Josh Brolin e Lili Taylor, assistiamo a questa strana vicenda ambientata nello Stato del Montana.

Siamo a mezza strada tra il Lynch seriale e Dark, con alcune puntatine a Lost. Un prodotto molto intrigante e riuscito, seppur di nicchia vista la tematica che va dal western al dramma, fino a sconfinare nel thriller metafisico.

Obi One Kenobi e Moon Knight le ultime uscite da segnare per Disney +

Disney Plus non è certo rimasto a guardare, come avevamo già notato dopo l’uscita della decima stagione di American Horror Story.

Successivamente ha pubblicato un buon prodotto come la miniserie Pam & Tommy, incentrato sulle vicende di Tommy Lee e di Pamela Anderson, la star di Baywatch.

I colpi migliori sono però quelli legati alle produzioni Marvel e Star Wars. Moon Knight vede protagonista l’attore Oscar Isaac, reduce dal successo planetario di Dune di Denis Villeneuve. Isaac interpreta la parte di Marc Spector alias Moon Knight, mercenario ebreo-americano con disturbo dissociativo dell’identità. La miniserie è stata salutata dalla critica come uno dei migliori prodotti e successi di questo 2022.

L’uscita più attesa sul fronte delle serie tv resta però quella legata a uno dei personaggi più amati del franchise Star Wars.

Infatti proprio a fine maggio è arrivata sulla piattaforma in esclusiva la prima serie dedicata al maestro Jedi Obi One Kenobi, interpretata dal Ewan McGregor e ambientata circa 10 anni dopo rispetto agli eventi di Star Wars Episodio III, pellicola diretta dal creatore della saga George Lucas e uscita al cinema nel 2005.

C’erano grandi aspettative su questo prodotto anche perché come ben sappiamo Star Wars non è solo un universo creativo legato al mondo del cinema, ma anche un franchise che ha prodotto in più di 40 anni, una serie di fumetti, cartoni animati, giochi da tavolo e un numero elevato di videogames.

Non è un caso se l'universo creativo di Lucas viene spesso accostato a quello di Tolkien e del Signore degli anelli, senza parlare del debito che nutre nei confronti della saga creata da Frank Herbert con Dune.