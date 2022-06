Nations League, Inghilterra-Italia 0-0

(Adnkronos) –

Inghilterra e Italia pareggiano 0-0 a Wolverhampton nel match valido per la terza giornata del gruppo 3 di Nations League. La Nazionale del ct Mancini guida la classifica con 5 punti e con una lunghezza di vantaggio sull’Ungheria, a quota 4 dopo il pareggio per 1-1 con la Germania. Tedeschi a 3 punti, Inghilterra a 2. Martedì gli azzurri fanno visita alla Germania a Moenchengladbach.

LA PARTITA – L’Italia parte all’attacco e dopo 100 secondo va vicinissima al gol. Imbucata di Pellegrini per Frattesi, che si infila nell’area avversaria e da ottima posizione non inquadra la porta. Gli azzurri rischiano grosso al 5′ con il disimpegno errato di Donnarumma, che regala palla a Abraham: serve il salvataggio in extremis di Locatelli per evitare guai peggiori.

Il portiere del Psg si riscatta al 9′: destro di Mount, Donnarumma sfiora deviando il pallone sulla traversa. Le squadre si affrontano a viso aperto, l’Italia affonda al 24′ e va di nuovo vicinissima al vantaggio. Locatelli innesca Di Lorenzo, sul cross piomba Tonali che calcia a botta sicura: Ramsdale salva con una respinta miracolosa. Dopo mezz’ora a ritmo forsennato, le squadre rifiatano. Gli azzurri cercano varchi con il palleggio prolungato, l’Inghilterra si affida alle iniziative di Grealish che non spaventa Donnarumma.

I padroni di casa sprecano una chance colossale all’inizio della ripresa. Cross da destra, Sterling è solo a pochi metri dalla porta azzurra e riesce nell’impresa di sparare il pallone in curva. L’Italia al 62′ trova spazio con Di Lorenzo imbeccato da Pellegrini: Pessina, solo davanti alla porta, aspetta un assist che non arriva e l’azione sfuma.

La stanchezza si fa sentire, Mancini e Southgate rivoluzionano le squadre con una raffica di sostituzioni. Le squadre si allungano, gli errori abbondano. I portieri nell’ultimo quarto d’ora non toccano palla: finisce 0-0.