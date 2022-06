Nasce Sistema Impresa Puglia, Cuonzo presidente regionale

(Adnkronos) – Nasce Sistema Impresa Puglia. La creazione della nuova federazione regionale è l’espressione del comune obiettivo che ha coinvolto, nell’operato sul territorio, i rappresentanti dei vertici confederali provinciali: Giacomo Cuonzo, presidente di Sistema Impresa Bari; Gianvito D’Aversa, presidente di Sistema Impresa Brindisi; Luca Marasco, presidente di Sistema Impresa Lecce; Domenica Leone, presidente di Sistema Impresa Taranto. “La federazione pugliese di Sistema Impresa – dichiara il neopresidente regionale, Giacomo Cuonzo, al termine della riunione del consiglio direttivo che ha sancito il varo della nuova realtà associativa e del quale fa parte anche Filippo Colapinto – è il frutto di un’azione efficace, puntuale e condivisa all’interno delle economie locali che sta perseguendo con tenacia e progettualità innovative lo sviluppo delle aziende e del lavoro. Il presidio confederale può fare molto confrontandosi con l’ente regionale e con le istituzioni territoriali per fare in modo che la Puglia possa incentivare al massimo la capacità di produrre opportunità professionali, crescita per le aziende, competitività, occupabilita’ e posti di lavoro”.

Il presidente Cuonzo ha indicato le priorità strategiche della federazione: internazionalizzazione delle aziende con la promozione di metodologie e strumenti propedeutici all’affermazione del made in Italy; sostegno al progetto della Zes Adriatica con oltre 300 ettari da assegnare tramite procedure semplificate ed agevolate per incrementare i fenomeni di rilocalizzazione; prosecuzione della partnership con Inail in linea con l’agenda della confederazione nazionale da realizzarsi tramite un accordo regionale finalizzato a diffondere l’adozione da parte delle aziende dei Mog (modelli di organizzazione e gestione) nell’ambito della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

“La Puglia – commenta il presidente nazionale Berlino Tazza – è ormai al centro delle politiche di espansione e di sviluppo del Mediterraneo qualificandosi come un’area adatta ad accogliere l’interesse degli investitori internazionali e delle multinazionali che intendono immettersi con successo nei mercati del sud Europa. Sistema Impresa può intervenire in questo contesto sostenendo le imprese, a partire dalle Pmi, attraverso l’erogazione di servizi efficienti sul piano contrattuale, fiscale, del welfare, del credito, della trasformazione tecnologica e delle strategie di sviluppo”. La sede di Sistema Impresa Puglia si trova a Bari in via Argiro 7.