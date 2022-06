MSCI lancia la prossima generazione di modelli di fattori azionari

I modelli contengono nuovi fattori di crowding, apprendimento automatico e sostenibilità assieme agli strumenti di previsione dei rischi progettati per adattarsi alla volatilità dei mercati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uno dei principali fornitori di strumenti e servizi di supporto alle decisioni critiche per la comunità degli investimenti globali, oggi annuncia il lancio della prossima generazione di MSCI Equity Factor Models.

Progettati per aiutare gli investitori a comprendere meglio i fattori che guidano i rischi e le prestazioni dei portafogli con il variare delle condizioni dei mercati, i modelli presentano tre fattori:

Sostenibilità include sia un fattore ESG che un fattore Carbon Efficiency che misura le emissioni di una società rispetto alle sue dimensioni

