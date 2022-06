MOTO GP ASSEN OLANDA – 25/26 GIUGNO: i pronostici

Il Motomondiale giunge all’11o appuntamento del suo calendario con un Quartararo che, grazie alla doppietta tra Catalogna e Germania, sta prendendo il largo in testa alla classifica. Nel weekend si corre in Olanda, sullo storico tracciato di Assen, coi nostri Bagnaia e Bastianini che devono riscattare le deludenti ultime uscite. Sulla carta Pecco resta il secondo favorito, dopo il francese, nonostante i due ritiri a Barcellona e al Sachsenring. Riuscirà a tornare a ruggire?

POLE POSITION ASSEN

Ci aspettiamo un segnale importante dai nostri piloti che, quando sono riusciti a restare in corsa, hanno mostrato di essere competitivi in ogni fase del weekend. Per esempio Bagnaia è stato il pole-man sin qui più continuo con ben 3 scatti dalla prima casella. Ecco perché il nostro pronostico MotoGp su Assen comincia con la dritta di Pecco in pole position.

Pronostico di Superscommesse: Pole Position Bagnaia con quota @ 2.80

GARA MOTOGP

Per quanto concerne l’evento principale del fine settimana olandese, la gara del 26 giugno, puntiamo invece sull’altro italiano che ha già vinto 3 gare, come il leader del mondiale. Capace di exploit nei momenti meno attesi, la vittoria di Enea Bastianini sarebbe un colpo clamoroso anche in virtù delle quote molto alte.

Pronostico di Superscommesse: Vincitore Bastianini (azzardo) con quota @ 12.00

GARA MOTO2 e MOTO3

Anche nelle serie minori ci sono tanti piloti che andranno a caccia di rivalsa. Uno di questi è certamente Foggia in Moto3, obbligato a ricucire sulla coppia spagnola che sta andando in fuga dopo gli scorsi gran premi. Foggia vincente è la dritta vincente dopo il 2o posto in Germania che ha rivitalizzato il nostro. Altro super colpo può arrivare dalla seconda classe, con un Acosta vittorioso che merita considerazione data la forma strepitosa del centauro iberico.

Pronostico di Superscommesse: Vincitore Moto3 Foggia con quota @ 3.60

Pronostico di Superscommesse: Vincitore Moto2 Acosta con quota @ 5.00