Quadrare i conti, Monica Setta lancia 20 podcast di economia su Raiplay sound e Radio Rai

Il successo ottenuto da Il Sorpasso, su Rai Isoradio, ha convinto il top manager Rai, Roberto Sergio ad affidare a Monica Setta i primi 20 podcast di economia dal titolo “Quadrare i conti – manuale di economia per famiglie” già registrati in via Asiago sotto la regia della bravissima Natalia Sangiorgi e pronti ad essere scaricati sulla piattaforma Raiplay sound da settembre.

Per Monica Setta una stagione ricca non soltanto in radio ma anche in tv : ha condotto Uno mattina in famiglia tutti i week end in diretta su Rai 1 e dieci puntate di Generazione zeta su Rai 2.