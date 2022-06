Monica Setta nel Salotto di Flaminia Bolzan: un focus sul futuro e sull’Italia del domani

Ultimo appuntamento estivo del Salotto di Flaminia Bolzan, oggi martedì 28 giugno alle ore 19.00 nella suggestiva location di The House of Peroni a Palazzo Dama (Roma).

Si conclude così questo format di successo condotto dalla famosa criminologa che ha accolto, in questa serie di appuntamenti, i suoi graditissimi ospiti per metterli a proprio a agio davanti a una birra e tante domande. Nel salotto si interagisce a partire da un tema: il libro.

L’ultima tappa dell’evento cult dell’estate romana si concluderà con un’ospite d’eccezione: la nota giornalista e conduttrice televisiva Monica Setta

La Setta, quest’anno, ha fatto compagnia ai tanti telespettatori del week end di Rai1 con UnoMattina in famiglia. Ma non solo: ha ideato e condotto per Rai 2 un format dedicato agli approfondimenti dedicati ai ragazzi dal titolo “Generazione Z” e proprio ai giovani è indirizzato anche il suo ultimo libro, edito dai Rai Libri, che verrà presentato oggi.

In un paese caratterizzato da incertezze, soprattutto dopo il periodo post pandemia e con l’impatto dei conflitti, nella sua ultima opera la giornalista spiega ai giovani i risvolti in una prospettiva in cui le storie dei ragazzi rappresentano un messaggio di speranza e di riscoperta dei valori essenziali.

Nel Salotto di Flaminia Bolzan si discute di tematiche attuali in una declinazione di leggerezza e riflessione sul periodo attuale ma con uno sguardo attento verso il domani.