Mondiali nuoto, Paltrinieri oro e record europeo nei 1500 stile libero

(Adnkronos) –

Gregorio Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero ai campionati mondiali di nuoto di Budapest. Il 27enne carpigiano si impone con il tempo di 14’32″80, nuovo primato europeo. Alle sue spalle lo statunitense Robert Finke (14’36″70) e il tedesco Florian Wellbrock (14’36″94). Per Paltrinieri è il quarto titolo mondiale in carriera, il terzo nella sua distanza prediletta che nel 2016 gli ha anche regalato il titolo olimpico.

Benedetta Pilato vince la medaglia d’argento nei 50 rana. La 17enne tarantina, vincitrice nella doppia distanza, tocca in 29″80 alle spalle della lituana Ruta Meilutyte vincitrice in 29″70. Bronzo alla sudafricana Lara Van Niekerk (29″90).

Medaglia di bronzo per Thomas Ceccon nei 50 dorso. Vittoria per lo statunitense Hunter Armstrong in 24″14, argento per il polacco Ksawery Masiuk (24″49) e bronzo per il 21enne vicentino che tocca in 24″51.