Mondiali nuoto, Ceccon oro con record nei 100 dorso. Pilato vince i 100 rana

(Adnkronos) – Azzurri strepitosi ai campionati del mondo di Budapest Thomas Ceccon vince la medaglia d’oro nei 100 dorso realizzando il nuovo primato mondiale. Mentre Benedetta Pilato trionfa nei 100 rana

CECCON – Il 21enne azzurro tocca in 51″60 precedendo gli statunitensi Ryan Murphy (51″97) e Hunter Armstrong (51″98). “Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51″60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto”, le parole di Thomas, ai microfoni di Rai Sport.

Prima dell’impresa alla Duna Arena di Budapest, Ceccon aveva un personale di 52″30. Quello del 21enne veneto è il primo record del mondo realizzato alla rassegna iridata ungherese. Per l’azzurro c’è anche la soddisfazione di essere il secondo italiano a firmare un primato mondiale individuale in vasca lunga. L’unico precedente era di Giorgio Lamberti nei 200 metri stile libero, mentre non ci sono mai riusciti campioni del calibro di Massimiliano Rosolino, Domenico Fioravanti, Filippo Magnini e Gregorio Paltrinieri.

PILATO – Benedetta Pilato vince la medaglia d’oro nei 100 rana ai campionati del mondo di Budapest. La 17enne pugliese trionfa con il tempo di 1’05″93 bruciando sul traguardo la tedesca Anna Elendt (1’05″98) e la lituana Ruta Meilutyte (1’06″02).

Delusione nei 1500 metri stile libero per Simona Quadarella (16’03″84), campionessa uscente della specialità. L’azzurra chiude solo quinta. Oro a Katie Ledecky che si impone in 15’30″15 davanti alla connazionale Katie Grimes (15’44″89) e all’australiana Lani Pallister (15’48″96).

Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo si qualificano per la finale dei 50 rana. Il 22enne lombardo fa segnare il miglior tempo in 26″56, mentre il 18enne romagnolo è quinto in 27″01.