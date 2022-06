monday.com annuncia la propria partecipazione alla 46a Conferenza per gli investitori del Nasdaq

NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY), un sistema operativo di lavoro (Work OS) in cui organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare gli strumenti e i processi necessari per gestire tutti gli aspetti delle loro attività, ha annunciato oggi che alcuni membri dei vertici aziendali parteciperanno alla Conferenza per gli investitori del Nasdaq martedì 14 giugno 2022 alle 8:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti).

La presentazione verterà su eventi recenti e sarà trasmessa in diretta sul sito web riservato alle relazioni con gli investitori di monday.com all’indirizzo https://ir.monday.com. Una registrazione della sessione sarà disponibile nella sezione Notizie ed eventi del sito web aziendale.

Informazioni su monday.com

Work OS di monday.com è una piattaforma aperta che democratizza il potere del software in modo che le aziende possano facilmente sviluppare applicazioni software e strumenti di gestione del lavoro adatti alle proprie esigenze. La piattaforma connette in modo intuitivo le persone a processi e sistemi creando per i team i presupposti per eccellere in ogni aspetto del loro lavoro creando un ambiente lavorativo fondato sul principio di trasparenza. monday.com si avvale della collaborazione di team dislocati presso le sue sedi di Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londra, Sydney, San Paolo e Tokyo. La piattaforma è completamente personalizzabile per consentire l’adattamento a qualsiasi segmento verticale ed è attualmente utilizzata da oltre 152.000 clienti operanti in oltre 200 settori in più di 200 Paesi diversi.

