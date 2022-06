Mitologia nordica: 5 film e serie tv da non perdere

La mitologia fa parte della tradizione di tutti i popoli più antichi: da quella greca a quella romana, da quella giapponese fino a quella norrena sono tante le leggende che hanno anche alcuni punti in comune. Oggi vogliamo parlarti di mitologia norrena svelandoti 5 film e serie TV da non perdere per scoprire da vicino i personaggi e le leggende che hanno fatto la storia.

Ragnarok

Giunta ormai alla seconda stagione, la serie Netflix Ragnarok interpreta alla perfezione quella che è la mitologia norrena trasportandola ai giorni nostri. Tra le figure divine della mitologia nordica più famose troviamo Thor, Loki e Odino che sembrano infatti ripetersi nella storia con protagonisti Magne e Laurits.

I due fratelli si trasferiscono con la mamma Edda in un piccolo paese norvegese dove sembra in passato si sia disputato uno scontro tra dei e giganti; l’equilibrio continua ad esserci grazie alla lotta di potere tra loro. L’equilibrio sembra rompersi con l’arrivo di questi ragazzi in città.

Vikings

Un’altra serie con diverse stagioni che ha avuto grandissimo successo e racconta proprio quella che è la mitologia nordica è Vikings. Con protagonista il celebre Ragnar e la moglie guerriera Lagertha si apre la prima stagione in cui come sempre i vichinghi lottano per conquistare e difendere il territorio del Mare del Nord.

Al fianco del protagonista un gruppo di guerrieri tra cui il fedelissimo Floki noto nella mitologia nordica per le sue gesta e le abilità nel creare navi. La serie ha avuto così tanto successo da averla portata avanti di diverse stagioni narrando poi le storie dei figli di Ragnar che hanno continuato a portare avanti il prestigio del popolo Vichingo.

American Gods

Su Amazon Prime Video consigliamo invece la visione di American Gods, una serie TV moderna e attuale che sembra voler trasporre su schermo una sfida tra le antiche divinità che abbiamo studiato tra le pagine dei libri di storia. Immagina che le divinità della mitologia nordica possano prendere forma di adolescenti affascinanti: la serie che viene ambientata in un piccolo paese della Norvegia; la serie fantasy ha avuto da subito un grande successo.

Vikings: Valhalla

Valhalla è il nome con cui i Vichinghi chiamano l’aldilà; è una parola che sentiamo spesso pronunciare in film e serie TV a tema. Vikings Valhalla è una produzione 2022 disponibile su Netflix che racconta di battaglie tra la Scandinavia e l’Europa.

Ambientata nell’XI secolo, segue la prima serie TV ma a distanza di circa un secolo. In queste puntate si scopre una tensione religiosa dovuta alla loro fede politeista in contrasto con il credo monoteista inglese; Freydis Eiríksdóttir, Harald Hardrada e Leif Erikson sono personaggi realmente esistiti.

Thor: Love and Thunder

Una novità non ancora uscita al cinema ma attesa tra poche settimane è Thor: Love and Thunder. La creazione Disney porta in scena Chris Hemsworth nei panni del supereroe armato di martello e si inserisce nella fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Prima di andare al cinema recupera però Thor uscito nel 2011, Thor The Dark World uscito nel 2013 e Thor Ragnarok datato 2017.

Mitologia nordica: dei e personaggi principali

Tra gli dei norreni abbiamo sicuramente imparato a conoscere Odino che viene riconosciuto come il padre degli Dei, vive nel Valhalla ed è il più saggio di tutti. Ad affiancarsi alle divinità più note troviamo poi Thor che incarna il dio della Guerra e Heimdallr guardiano degli dei e con la capacità di udire ogni parola che non viene pronunciata. Altrettanto noto è Loki: conosciuto per la sua furbizia e astuzia è al servizio di Odino e Thor per fare in modo che venga mantenuto l’equilibrio cosmico.