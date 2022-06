(Adnkronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è positivo al Covid. Lo annuncia lo stesso primo cittadino meneghino sui social. “Ho il Covid – si legge in un post su Instagram – Il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po’ di febbre e di tosse. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da casa”.