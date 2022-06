Milano, 4 fermi per furti e rapine di orologi lusso in centro

(Adnkronos) – Una rapina e due furti con strappo di orologi di lusso, tutti di un valore superiore ai 100mila euro, commessi nel quadrilatero della moda di Milano. Di questo è ritenuto responsabile un 32enne algerino, fermato dalla Polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Milano, lo scorso 1 giugno in galleria Vittorio Emanuele II. Il primo episodio risale all’11 gennaio scorso, quando in via Andegari un cittadino messicano è stato aggredito alle spalle e rapinato di un orologio Patek Philippe modello Argonaut, in oro giallo 24 carati, con un valore commerciale di circa 100.000 euro. La vittima ha cercato di opporsi all’aggressore, che, dopo una breve colluttazione, ha avuto la meglio.

Stessa dinamica il 21 maggio, quando il 32enne algerino, dopo aver agganciato un cittadino turco, ha atteso che s’incamminasse in via Bugattino, una traversa di via Montenapoleone, cuore del quadrilatero della moda, dove l’ha afferrato per il braccio e gli ha strappato con forza un Patek Philippe modello Aquanaut 5968a, del valore di 275.000 dollari. Anche in questo episodio la vittima ha cercato di inseguire il suo aggressore, senza risultato. (VIDEO)



L’ultimo e più recente episodio risale al 31 maggio, quando in via Manzoni a Milano un cittadino indonesiano è stato aggredito alle spalle in pieno pomeriggio mentre attendeva una navetta in via Manzoni. Dopo avergli strappato con un gesto fulmineo un Patek Philippe modello “5167 Steel Aquanaut”, del valore commerciale di 100.000 euro, il rapinatore è fuggito, perdendo però il telefono cellulare, al cui interno i poliziotti hanno trovato numerosi selfie del 32enne e video che aveva girato su altre potenziali vittime, possessori di preziosi orologi, tutti Patek Philippe.

Venerdì pomeriggio, inoltre, a seguito di un’ulteriore attività investigativa e di prevenzione, gli agenti della Squadra investigativa del commissariato Centro, in Foro Buonaparte, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre cittadini algerini di 26, 21 e 20 anni, gravemente indiziati per una rapina, commessa sempre nella zona del quadrilatero della moda lo scorso 22 maggio.

I tre erano appostati in via Borgonuovo alla ricerca di potenziali vittime, quando hanno notato una turista straniera con un orologio Rolex Daytona del valore commerciale di 40.000 euro. Dopo un rapido cenno d’intesa, hanno indicato l’orologio e dato il via a un breve pedinamento. Raggiunta la loro vittima, le hanno strappato con violenza dal polso l’orologio, facendola cadere. Nell’impatto la donna ha riportato ferite al costato, al ginocchio e braccio.

I tre sono poi fuggiti, ma le numerose immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso ai poliziotti di risalire a loro e riconoscerli nel tardo pomeriggio del 3 giugno mentre si aggiravano per via Montenapoleone alla ricerca di nuove vittime. Dopo un lungo pedinamento, i tre sono stati fermati in Foro Buonaparte, all’altezza di Largo Cairoli.