Medicina, Moccaldi (Airm): ecco come controlliamo i lavoratori esposti a radiazioni

(Adnkronos) – “L’Airm raccoglie tutti i medici che in Italia sono individuati dalla normativa come “medici autorizzati”, ovvero che espletano un controllo sanitario in particolare della popolazione lavorativa esposta a radiazioni ionizzanti. Ad oggi nel nostro Paese la quasi totalità di questi lavoratori svolgono attività in ambito ospedaliero; radiologi, medici nucleari, radioterapisti, tecnici di radiologia, fisici medici, e tutti coloro, chirurghi compresi, che in sala operatoria utilizzano apparecchiature radiologiche assolutamente vitali nella gestione del paziente”. Così Roberto Moccaldi presidente dell’Associazione italiana di radioprotezione medica (Airm). Tre le “nostre attività – conclude – sicuramente quella di intervenire in situazioni di potenziale pericolo (catastrofe nucleare o attentato con materiale radioattivo) che potrebbero determinare la contaminazione di alcuni soggetti. Ecco, in questi casi bisogna intervenire in maniera tempestiva”.