Mascherine, Costa: “Verso proroga per trasporti e ospedali fino a settembre”

(Adnkronos) – “L’ipotesi che sta prendendo corpo sui trasporti è quella di prevedere un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come in ospedali e Rsa. Probabilmente per questi settori si va verso la proroga della mascherina fino a settembre”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), ospite di Radio Capital. Dopo il 15 giugno “nei cinema, nei teatri ed eventi sportivi al chiuso – ha precisato – non ci sarà la proroga” dell’obbligo della mascherina.