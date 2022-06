Marcello Cirillo, la lieta novità di Estate in Diretta 2022

La “nota lieta” de L’Estate in diretta. Un gioco di parole, proprio per restare in ambito musicale, per Marcello Cirillo che è sicuramente la piacevole novità del contenitore di informazione del pomeriggio di Rai1 2022.

Un tassello importante per il programma, condotto dal collaudassimo e apprezzatissimo tandem Roberta Capua – Gianluca Semprini che continua a convincere sempre più pubblico e critica.

Musica live all’interno del programma che permette di alternare al meglio i fatti di cronaca e attualità con l’inserimento del noto cantante e musicista volto noto della tv di stato.

Insomma, quest’anno Estate in Diretta può vantare un “tridente d’attacco” di tutto rispetto e super affiatato, avendo Cirillo già lavorato in passato con la bravissima Roberta Capua.

E finalmente i telespettatori possono tornare ad ammirare le doti musicali e canore. Sul piccolo schermo si sentiva la sua mancanza!