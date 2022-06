Ai nastri di partenza la prima edizione del “Maratea Green Experience 2022”. Due giorni dedicati alla promozione di iniziative green e nuove strategie per lo sviluppo sostenibile.

Nel weekend 9 e 10 luglio imprenditori, giornalisti, ricercatori ed esperti di settore si incontrano nella perla del Tirreno, Maratea, con un programma ricco di eventi.

Quartier generale l’incantevole location Hotel Spa Villa del Mare ad Acquafredda di Maratea, a picco sul mare in una delle insenature più suggestive del Golfo di Policastro.

L’evento ideato da Mariangela De Biase insieme a ZaccariaCommunication, in collaborazione con Nunziare magazine e Fluendo, ha l’obiettivo di promuovere progetti e imprese che si distinguono nel settore ecosostenibile.

Tra i testimonial d’eccezione Massimiliano Gallo, attore di successo tra fiction (“I bastardi di Pizzofalcone”, “Imma Tataranni”), grande schermo (è stato diretto, tra gli altri, da Sorrentino, Martone e Gassmann) e teatro (ottimo riscontro di pubblico e critica ha ricevuto con “Il silenzio grande” scritto da Maurizio De Giovanni).

Particolarmente importante l’appuntamento del MARATEA IMPACT TALK, previsto per il 10 luglio alle ore 17:00: una tavola rotonda per presentare progetti, metterne in luce le caratteristiche e prevedere nuove mete sostenibili da raggiungere.

Atteso un parterre ricco di rappresentanti istituzionali, personalità della cultura e del cinema che, nel corso della serata di domenica 10, assegneranno agli esperti del settore gli ambitissimi Maratea Green Awards.

La conduzione del gala sarà affidata ai giornalisti Rai Vittoriana Abate e Savino Zaba.