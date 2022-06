M5S, Sibilia: “Governo? Vogliono buttarci fuori, quindi è il momento di restare”

(Adnkronos) – “Ci sono spinte che tendono a buttarci fuori, ma anche atteggiamenti da chiarire, noi continuiamo a fare il nostro lavoro per i cittadini. Proprio perché ci sono spinte così forti per buttarci fuori e il momento più importante per restare e dare voce a chi non ne ha”. Così il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia all’Adnkronos, lasciando la sede di Campo Marzio. “Nessuno pensi di mandare in pensione battaglie come il rdc, il superbonus, il salario minimo liberandosi del M5S”.

“Restiamo nel governo”. Niente appoggio esterno? “Ma no, che senso avrebbe…”. Così all’Adnkronos la ministra alle politiche giovanili, Fabiana Dadone, lasciando la sede di Campo Marzio.