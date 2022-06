Lynk & Co sta conquistando l’Italia

Lynk & Co sceglie Roma per l’apertura del suo primo Club in Italia. Culla della storia d’Europa, il brand decide simbolicamente di scrivere proprio nella città eterna il futuro della mobilità.

E lo fa cambiando le regole anche dell’esperienza automotive, che impone dalla nascita dell’industry un modello statico basato sull’acquisto di una autovettura all’interno di un concessionario. Contro tendenza, Lynk & Co inaugura un club dove vivere una brand experience a tutto tondo dei suoi valori di sostenibilità e mobilità condivisa, alla base dei quali spicca la formula rivoluzionaria dell’abbonamento mensile senza vincoli di possesso.

Non poteva infatti bastare l’apertura di uno spazio retail basato su vecchi paradigmi, Lynk & Co afferma con coerenza il suo sistema di dialogo con gli appassionati di mobilità, inaugurando un club polifunzionale dove partecipare a eventi e conoscere prodotti anche di diverse categorie merceologiche, legati fra loro dalla condivisione di un presente più sostenibile.

I partner includono brand italiani come Ohmie, Chiara Catalano, EFFEI, WAO e Seletti. Tutti coloro che visitano il Club sono invitati a ritrovarsi, curiosare e soprattutto connettersi.

C’è molto da vedere e da sperimentare, ma c’è una cosa sorprendente che non troverete entrando dalle porte del Club di Roma: la Lynk & Co 01. Forse altri brand mettono l’auto in primo piano, ma noi no – preferiamo adottare un approccio diverso, che ci contraddistingue. Siamo stati ispirati, infatti, dalla calorosa accoglienza del popolo italiano per il nostro concetto di mobilità, che abbiamo deciso di ringraziarlo, portando la 01 fuori dal Club.

Un’esperienza unica a partire dal design

Il Club di Roma è stato progettato in collaborazione con New Order Arkitektur, uno studio di design svedese con sede a Gothenburg che ha prediletto un approccio non invasivo, ma di totale recupero dello spazio in via Corso del Corso 265 – 266. Nulla è stato costruito ex novo, dai pavimenti rigenerati in legno colorato in giallo, all’applicazione di tessuti coreografici alle pareti funzionali a rendere superflui lavori invasivi di ristrutturazione degli spazi. Pochi gli elementi aggiunti, in un’ottica di rispetto dello spazio che ospita il club, senza rinunciare a donargli un look grintoso e contemporaneo. Per concludere il viaggio immersivo nel club, un bancone bar e un selfie-place-area-relax allestito da piante a foglia larga per un momento di pausa in stile jungle.

Nonostante sia il primo in Italia, il Club di Roma non resterà solo a lungo. Il Club di Milano infatti aprirà le sue porte al pubblico nel tardo 2022, facendo spazio a un altro centro che ospiterà il futuro della mobilità.