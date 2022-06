Luca Stradiotto, Strade Consulting: “Consulenza agli investimenti e pianificazione finanziaria, un portafoglio di investimenti ben strutturato assicura solidità e tranquillità durante le fasi di maggiore volatilità dei mercati”

(Adnkronos) –

La consulenza professionale in materia di investimento è un processo che prevede da un lato una componente di ascolto e guida alla clientela e dall’altro una metodologia di costruzione del portafoglio ad hoc fondata su un’adeguata asset allocation del risparm

io.

Ferrara, 30 giugno 2022. “In ambito finanziario e assicurativo sta emergendo in maniera preponderante la personalizzazione dei servizi, sia in termini di tutela che di gestione del patrimonio, attraverso soluzioni elaborate su specifiche esigenze del cliente”, introduce Luca Stradiotto, titolare della Strade Consulting di Ferrara. “Le competenze trasversali del consulente finanziario e assicurativo sono costantemente attualizzate al contesto del mercato, sempre più fluido e dinamico, rappresentando un valore aggiunto sia per i privati che per le imprese. Gestire un portafoglio di asset finanziari è sempre un processo complesso – prosegue – ciò che ci contraddistingue, accanto alla profonda conoscenza di settore, è senza ombra di dubbio un metodo innovativo che si fonda sull’ascolto e sull’analisi dettagliata dello storico del cliente, ovvero le sue esperienze pregresse in ambito assicurativo, finanziario e di mediazione del credito”.

Strade Consulting grazie al vasto background del team di professionisti fornisce un insieme di servizi e assistenza tecnico-gestionale in materia di pianificazione finanziaria e consulenza assicurativa, per soluzioni sartoriali costruite ad hoc, garantendo competenza, trasparenza, affidabilità ed efficacia.

“Assistiamo il risparmiatore-investitore individuando, dopo un attento check-up della scheda cliente, le più opportune ed efficaci scelte assicurative, previdenziali e di investimento finanziario”, sottolinea Stradiotto. “Affidarsi ad una consulenza professionale permette di acquisire una serie di vantaggi non trascurabili, soprattutto in un mercato mutevole e regolato da norme complicate non sempre alla portata di tutti. Una volta esaminato il pregresso finanziario ed assicurativo del cliente ed individuati gli obiettivi, mettiamo in sicurezza la famiglia e/o l’impresa, consigliando ai nostri assistiti strumenti finanziari quotati e trasparenti, predisponendo o adeguando le coperture assicurative e separando il patrimonio dell’impresa da quello privato. La nostra consulenza professionale studia il contesto specifico indirizzando il cliente verso scelte di ampio respiro che diano vita ad un ambiente finanziario diversificato a tutela dell’impresa e/o della famiglia”.

In questo rinnovato scenario socio-economico per il consulente diventa determinante la capacità di comprendere il cliente, le sue aspirazioni e le sue esigenze, l’empatia risulta essere pertanto la carta vincente che gli consente di offrire risposte puntuali e ad alto valore aggiunto.

“Il consulente finanziario non vende prodotti ma, attraverso la sua attività, crea valore aggiunto aiutando il cliente ad individuare e raggiungere obiettivi finanziari, quali ad esempio: acquistare la casa, pianificare lo studio dei figli o integrare la pensione”, aggiunge Luca Stradiotto. “In tutto questo siamo promotori di una rinnovata cultura finanziaria indicando i comportamenti corretti e migliorando il proprio autocontrollo. In ambito finanziario le emozioni giocano un ruolo fondamentale e, spesso, sono la principale causa di default portando a reazioni scomposte e dannose sia per la salute patrimoniale che personale. La figura del consulente riesce a bilanciare l’intero quadro grazie ad una visione grandangolare e obiettiva che gli consente di controllarne l’andamento, i costi, monitorando periodicamente il portafoglio e costruendo un’adeguata asset allocation del risparmio con l’orizzonte temporale degli obiettivi. Un portafoglio di investimenti ben strutturato – conclude – ci rende più solidi e tranquilli durante le fasi di maggiore volatilità dei mercati, per questo affidarsi ad un valido consulente finanziario ed assicurativo risulta essere una scelta lungimirante ed efficace, in quanto aiuta a cogliere tutti i benefici di un portafoglio gestito professionalmente, scongiurando decisioni potenzialmente pericolose”.

Contatti:

stradeconsulting1@gmail.com



https://www.facebook.com/stradeconsulting