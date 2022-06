Lorella Cuccarini tra i premiati a Marateale 2022

Lorella Cuccarini sarà uno dei volti di punta della XIV edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, nella “perla del Tirreno”, presso l’Hotel Santavenere.

Eccellenza dello spettacolo italiano, ha saputo incarnare in quasi quarant’anni di carriera l’emblema dell’artista completa: capace di condurre, cantare, ballare e recitare, albergando in maniera costante e duratura nel cuore del pubblico.

In attesa di rivederla in autunno nel cast del talent-show di Canale5 “Amici di Maria De Filippi” e poi anche al Teatro Brancaccio di Roma con la ripresa del fortunato musical “Rapunzel”, Lorella Cuccarini salirà sul palco di Marateale per ricevere lo stesso riconoscimento speciale “TV, teatro e fiction” che, prima di lei, negli ultimi anni, era stato assegnato a Loretta Goggi e a Milly Carlucci.