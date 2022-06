L’Isola dei Famosi: la puntata di stasera (6 giugno)

In prima serata su Canale 5, ventiduesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin.

Nel corso della puntata arriveranno a Playa Palapa due special guest star: Vera Gemma e Soleil Sorge. Le Piratesse avranno il compito di creare due team – il Team Vera e il Team Soleil – così da proteggere i loro naufraghi favoriti e dare invece del filo da torcere a chi invece non è di loro gradimento.

Saranno presenti in studio gli ex naufraghi Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni: Ilary Blasi avrà bisogno della loro complicità per organizzare uno scherzo a Carmen Di Pietro e uno a Edoardo Tavassi. Ospiti anche Blind e Licia Nunez.

Una tra Estefania Bernal e Lory Del Santo dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima.

E proprio a Playa Sgamadissima l’eliminata si scontrerà con Pamela Petrarolo per lapermanenza come naufraga solitaria.A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Al termine della puntata un’inaspettata novità coglierà i naufraghi di sorpresa: dovranno lasciare Playa Rinovada alla volta di una nuova e inospitale spiaggia in cui ricominciare da zero la loro vita sull’Isola.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 13 giugno.