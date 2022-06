Leonardo, pacco esplosivo nella sede di Roma

(Adnkronos) – Un pacco esplosivo è arrivato per posta presso la sede di Leonardo Spa a Piazza Montegrappa a Roma. Secondo le prime informazioni, il pacco a quanto si apprende è stato sottoposto, come da prassi, ai controlli che hanno rilevato anomalie. Sul posto sono intervenuti artificieri e polizia. Il pacco poteva esplodere, secondo quanto emerge dai primi accertamenti sul congegno che al momento è stato disattivato dagli artificieri della polizia. All’interno del pacco c’era anche polvere da sparo. Gli accertamenti sono comunque in corso. L’edificio non è stato evacuato.