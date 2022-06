Le funzionalità e i dati relativi alla sostenibilità di Clarity AI sosterranno le attività di reporting di BlackRock in relazione all’SFDR

I dati di Clarity AI sono integrati in Aladdin e sono disponibili per soddisfare le necessità di reporting dei clienti Aladdin in relazione all’SFDR

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, società che sviluppa l’omonima piattaforma tecnologica per la sostenibilità, oggi ha annunciato che i suoi dati sulla sostenibilità, integrati nella piattaforma Aladdin di BlackRock, vengono utilizzati in preparazione alle attività di reporting di BlackRock in relazione al quadro di riferimento del regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) dell’Unione Europea. BlackRock sfrutterà le funzionalità, i dati e il know-how di Clarity AI per facilitare un reporting efficiente e accurato sugli indicatori PAI (Principle Adverse Impact), un set di specifiche metriche per i problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) definite dall’Unione Europea nell’ambito dell’SFDR, che stabilisce obblighi di divulgazione granulare in merito alla sostenibilità per le società di gestione capitali e altri partecipanti al mercato finanziario.

“Siamo molto lieti di rafforzare il nostro rapporto con BlackRock”, confida Rebeca Minguela, Fondatrice e Ceo di Clarity AI. “Grazie al nostro kit tecnologico completo per la sostenibilità siamo in una posizione unica nel mercato per offrire tutto ciò che è necessario per attività di reporting normativo – SFDR, Tassonomia dell’UE, Tassonomia del Regno Unito, TCFD e MiFID II. I partecipanti al mercato finanziario, indipendentemente dalle loro dimensioni, possono utilizzare queste funzionalità attraverso integrazioni facili, personalizzate oppure tramite la nostra app immediatamente disponibile”.

La soluzione SFDR avanzata di Clarity AI abbraccia oltre 49.000 aziende e le sue funzionalità consentono l’aggregazione di portafogli e analisi multiasset a più di 22.000 fondi d’investimento, compresi ETF. Tutti i dati sono completamente granulari, il che permette di comprendere meglio i calcoli sottostanti per ciascun indicatore PAI dell’SFDR. Se lo volessero, i partecipanti al mercato finanziario saranno in grado di accedere a queste funzionalità e dati dalla loro configurazione di Aladdin e utilizzarli come elementi in ingresso per le loro esigenze relative al portafoglio e al reporting.

“Il rafforzamento della nostra partnership con Clarity AI è un’iniziativa molto interessante per BlackRock e ci consentirà di offrire agli utenti di Aladdin funzioni di reporting per l’SFDR”, spiega Stéphane Lapiquonne, Direttrice generale presso BlackRock e Direttrice sostenibilità per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. “La profondità e la trasparenza dei dati di Clarity AI possono aiutare gli utenti di Aladdin a comprendere meglio l’esposizione alle metriche PAI nei loro portafogli”.

Informazioni su Clarity AI

Clarity AI è una società che sviluppa l’omonima piattaforma tecnologica per la sostenibilità che utilizzata il machine learning e i big data per offrire dati approfonditi e utili a investitori, aziende e consumatori. Al mese di maggio 2022, la piattaforma di Clarity AI analizza oltre 49.000 aziende, 220.000 fondi, 198 paesi del mondo e 188 governi locali, e offre dati e analisi per investimenti, ricerche aziendali e attività di reporting. Clarity AI ha sedi nel Nord America, in Europa e nel Medio Oriente e la sue rete di clienti gestisce decine di trilioni di capitali. Gli investitori di minoranza di Clarity AI sono, fra altri, Deutsche Börse, BlackRock e SoftBank. clarity.ai

