Le dropping odds come segnale per le scommesse sportive

Comprendere le dropping odds può aiutare gli scommettitori a piazzare buone scommesse sul calcio, su altri sport e su qualsiasi altro evento sportivo. Giudicare un calo improvviso delle quote aiuta gli scommettitori a trovare buone opportunità anche nei mercati in tempo reale. Per capire come funzionano bisogna partire dall’inizio e capire di cosa si sta parlando.

Che cosa sono le dropping odds?

Le dropping odds si verificano quando i bookmaker modificano le proprie quote in seguito a molte scommesse piazzate sull’esito di un evento. I bookmaker abbassano le quote per riflettere il vero valore e la probabilità di un vincitore o di un risultato.

Di solito, il calo delle quote in un mercato delle scommesse giunge dopo che molti scommettitori abbiano piazzato del denaro su una particolare scommessa e risultato. Di conseguenza, i bookmaker reagiscono abbassando le quote per un evento, come Europa League, un match di Serie A o di altri primari campionati di calcio europei.

Come interpretare le dropping odds

Di solito una diminuzione delle quote significa semplicemente che il bookmaker sta aggiustando i suoi prezzi per riflettere le reali probabilità di un risultato o per bilanciare la sua commissione. Dato che le quote sono state pubblicate giorni o addirittura settimane prima del calcio d’inizio, questa è la cosa giusta da fare secondo la loro ottica.

Quindi, laddove si notasse un calo progressivo delle quote all’avvicinarsi dell’incontro non significa necessariamente che stia accadendo qualcosa di misterioso. I bookmaker stanno abbassando le quote poiché un risultato specifico sta raccogliendo parecchie puntate. In questo caso niente di troppo sospetto.

Nel caso in cui invece si dovesse notare un cambiamento significativo nelle quote (più del 15/20% circa) nel 70% dei migliori bookmaker non AAMS, significa che qualcosa bolle in pentola. Forse è l’occasione giusta per trovare una buona opportunità di scommessa.

Come usare le dropping odds

È molto facile piazzare una scommessa usando le quote in calo a proprio vantaggio, purché si comprendano i fondamenti del movimento delle quote delle scommesse. L’importante è capire i movimenti prima della partita e quelli che avvengono durante l’incontro.

Le diminuzioni delle quote pre-match

Per utilizzare le dropping odds prima che la partita abbia inizio bisogna essere sicuri di sapere tutto sulle squadre o sul campionato su cui si sta per scommettere. Quindi il concetto è abbastanza semplice. Conoscere le squadre o il campionato significa poter riconoscere immediatamente eventuali errori sulle quote o anticipare quelle partite in cui le quote scenderanno prima del calcio d’inizio. Il calo, soprattutto se c’è un incontro europeo o di coppa nel mezzo, potrebbe essere abbastanza redditizio.

Le dropping odds sugli eventi live

Come vincere con quote in calo è un po’ più complicato sulle scommesse live. Sfruttare le possibilità delle dropping odds richiede una strategia chiara che deve essere seguita fino alla fine. Prima di tutto, bisogna seguire attentamente la partita. Inutile dire che durante il gioco il bookmaker cercherà di apportare alcune modifiche per coprire un potenziale errore nelle quote iniziali o per proteggersi grandi vincite di scommettitori professionisti. Quindi effettuerà diverse modifiche e correzioni.

A questo punto è necessario essere pronti all’azione sfruttando qualsiasi errore di valutazione. Per farlo bisogna sapere tutto sull’incontro e non solo aver previsto il risultato finale. Informazioni utili per capire l’andamento delle quote sono lo stile di gioco dei contendenti oppure la severità dell’arbitro che potrebbe avere una certa predisponine a cartellini gialli, punizioni o rigori. Se a bordo campo c’è il VAR allora anche questo va considerato in quanto potrebbe influire sulle decisioni arbitrali.

Ora è da ricordare che le quote tendono a diminuire con il passare dei minuti ma in genere lo fanno in maniera graduale. Tuttavia, verificandosi un brusco calo di oltre il 15% in un colpo solo, questo è interpretabile come un segnale interessante.

Gli scommettitori esperti che basano il loro gioco sulle dropping odd seguono la regola del 15%. Ogni volta che le quote perdono, o guadagnano, più del 15% del valore iniziale per loro è un chiaro segno di entrare in azione.

Strategia di scommessa sulle dropping odds

Quando cercano di fare soldi scommettendo con la riduzione delle quote, molti scommettitori si chiedono quale potrebbe essere la strategia migliore per vincere. Purtroppo, non è possibile suggerirne una specifica.

Per coloro che scommettono su una grande varietà di sport, il compito è quasi impossibile. Prima di tutto è meglio concentrarsi solo uno sport. Le dropping odds implicano che si conoscano bene sia lo sport, che le squadre come tutte le variabili connesse che potrebbero influire sulla situazione.

Ad esempio, nel caso del basket, le dropping sono più visibili nelle prime partite di ogni stagione. Le squadre sono lontane dalle loro massime prestazioni e i bookmaker stanno ancora cercando di valutare come saranno le loro performance. Chi ritenesse di essere più bravo dei bookmaker nel capire le situazioni a lungo andare allora ha un buon vantaggio.

Nel tennis, invece, i bookmaker di solito valutano i giocatori in base alla posizione in classifica. Quindi le prime quote saranno basate su quel fattore. Con il passare dei giorni è chiaro se il loro favorito avanzerà nel torneo o meno. In questa occasione quasi ogni volta che le quote scendono significa che l’esito finale sarà confermato dal movimento delle quote.

Le dropping odds vincono o sono solo un bias dello scommettitore?

Le dropping odds potrebbero essere l’uovo di Colombo per chi sa poco di sport. Basterebbe individuare una quota in discesa e piazzare una puntata. Peccato che non sempre poi il pronostico si trasformi in realtà.

Certo, queste situazioni sono una buona indicazione di un risultato più probabile ma non possono garantire da sole il risultato finale. Se accade qualcosa di anomalo le quote scendono ma questo non vuol dire che l’anomalia abbia poi effetto sul risultato finale. Le dropping odds sono solo dei segnali per fare un’analisi migliore. In linea generala un calo delle quote indica che c’è un cambiamento rispetto alle condizioni iniziali. Proprio sotto questo aspetto vanno considerate: uno strumento prezioso per analizzare ma non un modo sicuro per scommettere.