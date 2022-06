Le canzoni più incluse nelle playlist del matrimonio

Il suono delle campane nuziali si avvicina, riparte la stagione matrimoniale e il 2022 si preannuncia come uno degli anni in cui riecheggeranno più volte le parole “Si, lo voglio”.

Il giorno del proprio matrimonio deve essere unico. E come può esserlo senza i brani giusti? Proprio per questo su Spotify sono presenti oltre 14,8 milioni di playlist create dagli utenti in tutto il mondo. Recentemente, infatti, i contenuti legati alle nozze, che fanno commuovere gli ospiti, ma anche farli scatenare in danze e balli, sono aumentati notevolmente. Gli ascolti della playlist Spotify “Country Wedding” sono cresciuti del 620% e “Wedding song” ha registrato un incremento del 150%.

Così, per celebrare la stagione dei matrimoni, Spotify sta aggiornando il suo Wedding Season Hub e sta collaborando con la celebre Mindy Weiss, wedding planner e vera leggenda nel settore, per curare la nuova playlist “A very Mindy Weiss Wedding”. Un mix di nuova musica e hit senza tempo, la playlist presente nell’hub è la raccolta perfetta per dire «Lo voglio», aprire l’aperitivo di nozze e lanciare il bouquet con “(There is) No Greater Love” di Amy Winehouse, “Wildest Dreams dei Duomo, dalla famosissima serie Bridgerton, “Your Song” di Elton John, “Moon River” di Frank Ocean, “pov” di Ariana Grande e molte altre. Conosciuta per il suo lavoro con i Kardashian e i Bieber in particolare, Mindy ha parlato su For The Record delle sue collaborazioni e dell’importanza della perfetta wedding playlist per rendere “il grande giorno” ancora più speciale.

Inoltre, la piattaforma rivela quali sono le hit più incluse nelle playlist dagli utenti in Italia e nel mondo per coronare il giorno più sognato da tutti, ma anche quelli più amati per l’addio al nubilato, al celibato e per il primo ballo tra gli sposi:



Di seguito le top 10 delle canzoni più ascoltate nelle playlist in Italia e nel mondo nel periodo in cui suonano le campane nuziali:

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist in Italia nella stagione matrimoniale

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist dedicate alle nozze

