Le canzoni d’amore italiane del 2022

La musica italiana ogni anno regala canzoni indimenticabili alle persone più romantiche, la tradizione di questo Paese si caratterizza per essere tra le più belle e affascinanti del mondo, considerando le melodie e soprattutto i testi delle canzoni.

Anche il 2022 è stato ricco di canzoni d’amore italiane eccezionali, che nelle prossime righe cercheremo di elencare con qualche curiosità.

L’importanza di Sanremo nella tradizione musicale italiana

Prima di elencare le canzoni italiane d’amore più belle del 2022, è opportuno sottolineare quanto il Festival di Sanremo abbia influenzato questa categoria di canzoni. Nel corso degli anni, il Festival è stato un trampolino di lancio per tantissimi cantanti italiani, valorizzando la musica e le canzoni d’amore con una forte spinta emozionale data dal pubblico.

I brani del Festival di Sanremo, tranne pochissimi casi, vertono principalmente sull’amore, non è un caso che nell’elenco che proporremo oggi sono presenti diverse melodie protagoniste nei mesi scorsi in prima serata su RAI 1. Ma vediamo quali sono le canzoni d’amore da ascoltare nei prossimi mesi.

Le canzoni d’amore italiane 2022: le più belle

1. Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi – Una cosa più grande

2. Sangiovanni – Farfalle

3. Jovanotti – I love you baby

4. Marco Mengoni – Mi fiderò

5. Elodie – Bagno a mezzanotte

6. Blanco – Finché non mi seppelliscono

7. Laura Pausini – Scatola

8. Arisa – Cuore

9. Alessandra Amoroso – Il nostro tempo

10. Noemi – Ti amo non lo so dire

11. Mahmood, Blanco – Brividi

12. Emma – Ogni Volta È Così

13. Fabrizio Moro – Sei Tu

14. Matteo Romano – Virale

15. Ultimo – Vieni nel mio cuore

16. Liberato – Guagliuncella Napulitana

17. Achille Lauro – Domenica

18. Elisa – O Forse Sei Tu

19. Ana Mena – Mezzanotte

Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi – Una cosa più grande

Uno dei duetti più belli del 2022 è sicuramente quello del noto cantante dei Negramaro e l’ex vocalist de La fame di Camilla. In questo brano i due cantautori raccontano le sfaccettature della vita e la ricerca costante che le persone hanno di trovare la propria strada e l’amore.

Una canzone che celebra la normalità di volersi bene e di essere più fraterni con le persone che amano veramente.

Sangiovanni – Farfalle

Una delle canzoni più ascoltate del 2022 è sicuramente quella di Sangiovanni, cantautore molto giovane che negli ultimi anni sta facendosi conoscere per canzoni originali e particolarmente orecchiabili.

Questa canzone, più che un inno all’amore per il proprio partner, è una lode al ritorno alla libertà e a quanto sia importante amare e gioire nel respirare aria pulita e ossigeno dopo la pandemia da Covid-19.

Jovanotti – I love you baby

Nel proprio album musicale di canzoni d’amore non può mancare la nuova composizione di Jovanotti. Canzone presentata il 21 marzo del 2022 è già un tormentone, manifesta una dedica d’amore alla sua donna. Citando la nota canzone di Gloria Gaynor “Can’t take my eyes off you” il cantautore italiano ha voluto regalare un inno alla gioia e all’amore a tutti coloro che hanno la fortuna di avere vicino una persona che le ami.

Marco Mengoni – Mi fiderò

Quando c’è da comporre una canzone d’amore, Marco Mengoni è tra i cantautori italiani più attenti. Questo brano racconta il percorso a ritroso del legame con il proprio partner, dalla fiducia alla pura attrazione chimica. Una melodia indimenticabile che si lega a un sentimento molto forte come l’irrazionalità amorosa. Da ascoltare assolutamente per caricarsi durante la giornata.

Elodie – Bagno a mezzanotte

Il bellissimo brano di Elodie, scritto dall’altrettanto conosciuta Elisa, racconta quanto sia importante la serenità e il benessere personale per stare bene insieme ad altre persone. Una testimonianza d’amore verso sé stessi e la felicità di provare a legarsi a qualcuno pensando anche un po’ a quelle che sono le esigenze soggettive. Una canzone d’amore, ma allo stesso tempo di forte impatto intimistico.

Blanco – Finché non mi seppelliscono

Il giovanissimo cantante italiano, nel 2021 e nel 2022 è stato un protagonista indiscusso della scena nazionale. Con questa canzone Blanco ha voluto manifestare l’amore eterno e incondizionato verso la persona amata, considerandola in centro di tutto e la forza che lo spinge a essere una persona migliore ogni giorno. Un brano ritmato e particolarmente ruvido nelle note alte.

Laura Pausini – Scatola

La celebre cantante italiana, comparsa più volte nei palcoscenici internazionali, nel 2022 ha incantato i suoi fan con questa canzone. La scatola rappresenta un simbolo in cui la cantante pone tutte le sue emozioni, pensieri e sentimenti e li custodisce gelosamente come un tesoro.

Una canzone d’amore volta a tutto ciò che si ama e si desidera, anche se non necessariamente una persona fisica.

Arisa – Cuore

Difficilmente questo 2022 riuscirà a offrire una canzone d’amore più intimistica di quella di Arisa. La cantante dona tutta sé stessa ai propri fan, con una canzone ricca di dolore e amore verso una persona che non ha ricambiato lo stesso sentimento. Rappresenta anche un inno verso una nuova vita e un modo tutto personale di ricominciare.

Sicuramente le persone più sensibili troveranno il brano emozionante.

Alessandra Amoroso – Il nostro tempo

La trentacinquenne che ha vinto l’ottava edizione di Amici di Maria de Filippi, nel 2022 ha esordito con una canzone particolarmente acclamata dai fan. Il brano è una vera e propria poesia della sua storia d’amore con il partner, in cui i particolari e le sfumature si legano a una quotidianità unica e speciale.

Una canzone perfetta da dedicare alla persona amata, soprattutto se si viene da un periodo complicato.

Noemi – Ti amo non lo so dire

Questo brano ha fatto commuovere giovani e meno giovani, racconta quello che è il coraggio di superare le paure e scoprire i propri sentimenti per poterne godere al massimo.

Un’introspettiva dentro la propria personalità che sfocia nella contrapposizione di una vita determinata da scelte oculate. Testo impegnato ed emozionante, da avere assolutamente nella propria playlist di canzoni d’amore 2022.

Mahmood, Blanco – Brividi

La celebre canzone, vincitrice del Festival di Sanremo 2022, è un bellissimo richiamo alla libertà. I due protagonisti della storia hanno voglia di esprimere il loro sentimento e lo fanno attraverso la paura di sbagliare e l’inadeguatezza, fallendo miseramente nel mostrare a chi si ama il proprio amore. Canzone emozionante e ricca di spunti di riflessione.

Emma – Ogni Volta È Così

Una delle canzoni più belle e forti del 2022 è sicuramente quella proposta da Emma Marrone. Il testo evidenzia un vero e proprio appello a lasciarsi andare all’amore, abbandonando limiti e giudizi esterni che possono vincolare il rapporto di serenità con la persona desiderata.

Un brano di grande impatto, che si lega a una musica particolarmente bilanciata.

Fabrizio Moro – Sei Tu

Altro brano presente al Festival di Sanremo 2022 è quello di Fabrizio Moro. Il cantautore, attraverso le parole del brano, ringrazia la persona che ama per aver cambiato la propria vita in meglio. Lo svincolarsi da pregiudizi, errori e momenti difficili dà modo a chi si ama veramente di ritrovarsi sempre.

Canzone dal testo impegnativo che saprà riscaldare i cuori anche delle persone più adulte.

Matteo Romano – Virale

Il 2022 ha dato modo a tantissimi cantautori di farsi conoscere, uno su tutti è sicuramente Matteo Romano. Con questo brano ha cercato di raccontare l’amore dopo un litigio e soprattutto il litigio dopo l’amore, come ha lui stesso dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Vi è un’analisi delle emozioni prima e dopo una lite con il proprio partner, accompagnata da un ritmo indimenticabile.

Ultimo – Vieni nel mio cuore

Questa canzone, composta da un cantautore sempre molto discusso, ma indubbiamente dotato di tantissimo talento, racconta di una storia d’amore che deve farsi strada. Una dedica eccezionale per chi sta iniziando una nuova storia d’amore e ricerca nei piccoli particolari la scintilla per un racconto indimenticabile.

Un brano di grande impatto emotivo, volto a coloro che guardano al futuro con trepidazione.

Liberato – Guagliuncella Napulitana

Come quasi ogni anno, nel mese di maggio il talentuoso e misterioso cantante napoletano Liberato propone un suo brano d’amore. Una storia toccante che racconta l’impatto complicato che un amore può avere su due persone che si stanno perdendo, ma che si ritroveranno sempre anche quando sono lontani.

Chi ama le canzoni napoletane moderne la troverà una vera hit per il 2022.

Achille Lauro – Domenica

L’eclettico cantante italiano regala ai propri fan una canzone d’amore che rappresenta un’esortazione dell’essere liberi. Il divertimento, le uscite, il sesso e tutto ciò che può aiutare al divertimento è parte integrate di questo brano. La musica frenetica e un inno all’amore meno sentimentale, ma più pratico rende questo testo indicato soprattutto per chi ha perso un amore da poco.

Elisa – O Forse Sei Tu

La bellissima canzone di Elisa, scritta a quattro mani con Davide Petrella è pura manifestazione della ricerca del sentimento. Un inno al sorriso e alla delicatezza delle parole che possono fare la differenza per migliorare le giornate. Un piccolo capolavoro che si posiziona sempre nelle prime posizioni delle classifiche italiane. Si può considerare a tutti gli effetti uno dei tormentoni estate 2022.

Ana Mena – Mezzanotte

Questo 2022 si caratterizza per tantissime canzoni che richiamano la mezzanotte, il periodo storico particolarmente difficile ha generato un po’ di ripetitività. Ma Ana Mena riesce a regalare un brano malinconico e allo stesso tempo romantico, definendo i limiti dell’amore e le sue potenzialità.

Brano meraviglioso se si ama guardare le stelle con la persona amata e rilassarsi ascoltando musica.

Conclusioni

Le canzoni d’amore italiane 2022 sono numerose, abbiamo elencato quelle che al momento sono sempre nelle prime posizioni in classifica ed esprimono messaggi diversi e d’impatto. A questo punto non resta che ascoltarle nella propria playlist, oppure dedicarle alla persona che si ama veramente.