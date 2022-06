Lascia la catena di montaggio il veicolo di serie numero 100.000 di Leapmotor

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Oggi è uscita dalla catena di montaggio l’auto numero 100.000 prodotta in serie da Leapmotor. Il 28 giugno del 2019 lasciava lo stabilimento il modello S01, il primo automezzo fabbricato dalla casa automobilistica. Sono occorsi in tutto tre anni per passare dall’S01 al C11 (il 100.000° veicolo di serie dell’azienda), con un salto da 0 a 100.000 nel campo degli EV intelligenti, e soli sei mesi per passare da 50.000 a 100.000 auto prodotte.





Zhu Jiangming, fondatore e presidente di Leapmotor, in una lettera di ringraziamento ha dichiarato che l’azienda ha conquistato la fiducia di 100.000 utenti in sette anni. Oltre alla gratitudine, Leapmotor punterà anche a conquistare più amici seguendo il motto “diffida dell’arroganza e sii costante nelle tue aspirazioni originali”. Continueremo con le scoperte e le innovazioni nel campo della tecnologia di base e ci concentreremo sull’idea, incentrata sull’utente, di proseguire nel nostro percorso al fianco dei clienti, per proporre a tutti i consumatori la migliore esperienza possibile nella mobilità intelligente.

Dopo sette anni di ricerca e sviluppo a 360°, Leapmotor si avvia verso uno sviluppo eccezionale nel 2022:

In marzo, per la prima volta il volume mensile di veicoli Leapmotor consegnati ha superato la soglia delle 10.000 unità;



In aprile è stato lanciato in Cina il primo modello in serie con tecnologia CTC; è stata rilasciata la tecnologia della batteria integrata nel telaio della batteria di Leapmotor basata su un design CTC di alimentazione intelligente;



In maggio è stata lanciata in anteprima la Leapmotor C01, l’auto elettrica dotata di tecnologia CTC senza pacco batterie, con ordinativi che attualmente hanno raggiunto le 60.000 unità; parallelamente, nello stesso mese, il volume dei veicoli consegnati ha raggiunto un nuovo massimo storico, facendo registrare una crescita su base annua di oltre il 200% per 14 mesi consecutivi;



A giugno lasciava la catena di montaggio il veicolo numero 100.000 prodotto in serie dall’azienda.

Leapmotor controlla in modo indipendente la sua tecnologia di base; dal 2015 la casa automobilistica ha intrapreso un percorso, difficile a breve termine, ma corretto a lungo termine, di R&D completa per aumentare la competitività dell’innovazione tecnologica, che ha notevolmente migliorato la capacità di Leapmotor di resistere ai rischi esterni in condizioni di incertezza.

Per far fronte alle incertezze nella supply chain, inoltre, Leapmotor ha predisposto una strategia anticipata, realizzando un meccanismo basato su più fornitori e su una pianificazione multiregionale, migliorando efficacemente la capacità di resistere ai rischi da parte della filiera.

Con l’ulteriore innovazione e miglioramento della sua matrice dei prodotti, Leapmotor sfiderà tutte le difficoltà e continuerà a offrire a tutti i consumatori la miglior esperienza di mobilità intelligente.

