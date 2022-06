L’agenzia di collocamento specializzata in profili Cloud, Frank Recruitment Group, annuncia l’apertura di un nuovo ufficio a Milano

La 25° sede internazionale di Frank Recruitment Group si concentrerà sulla ricerca di professionisti per il settore cloud italiano

MILAN–(BUSINESS WIRE)–Frank Recruitment Group ha annunciato oggi l’apertura della sua prima sede in Italia.

La società, specializzata nella ricerca di professionisti nel mondo dell’ information Technology conterà, dopo questa apertura, 25 poli sparsi in tutto il mondo.

Il polo Italiano si concentrerà inizialmente, attraverso il suo marchio Nigel Frank, sulla ricerca di professionisti Microsoft, su base sia Dynamics che Azure.

Nello specifico le statistiche sull’utilizzo del Cloud, dove Azure ha un posizionamento significativo, sono cresciute a doppia cifra tra il 2018 e il 2020, passando da un 23% di utilizzo ad un 59%.

Questo crescente utilizzo, supportato dai recenti finanziamenti atti ad incoraggiare la digitalizzazione nazionale, hanno fatto si che la domanda dei professionisti cloud sia in costante crescita ed e’ proprio in questo contesto che Nigel Frank trova il suo posizionamento nel supporto alle imprese.

“L’Italia è la terza economia tra le nazioni UE e Milano è il suo cuore finanziario e industriale.

La capitale finanziaria ha sempre attratto, e continua a farlo, i migliori talenti Italiani in cerca di nuove opportunità e crescita professionale,”

ha affermato Neil Walker, SVP per le operazioni europee di Frank Recruitment Group.

“La pandemia è stata un catalizzatore della trasformazione digitale, portando le aziende di tutto il mondo a passare al cloud per comunicare, operare e archiviare dati e informazioni in sicurezza “

“Non vediamo l’ora di operare da Milano per portare la nostra esperienza, conoscenza e competenza nel settore e di, metterci a disposizione dei clienti, siano essi Partner che End User”

Situato a pochi passi dai Giardini Indro Montanelli nel cuore della città, l’ufficio punterà ad un immediata crescita del proprio organico, creando nuovi posti di lavoro attraendo una vasta gamma di professionisti, dai laureati ai consulenti già esperti.

“Siamo entusiasti di aprire il nostro primo ufficio in Italia”,

ha affermato Zoe Morris, Presidente di Frank Recruitment Group.

“La pandemia ha messo a dura prova le aziende e ha ulteriormente evidenziato l’importanza delle tecnologie cloud nell’aiutarle a operare con successo nel mondo di oggi.

Specialmente adesso che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, ci sono grandi opportunità di crescita per le aziende che investono e fanno crescere la loro infrastruttura digitale”.

“Abbinare professionisti IT di talento con aziende lungimiranti è la nostra più grande passione e non vediamo l’ora di continuare a farlo dalla nuova sede Italiana: supportare le persone a trovare il lavoro dei loro sogni e aiutare le organizzazioni a fare un grande salto nella rinascita digitale e’ la nostra mission”.

L’ufficio si troverà in Via Filippo Turati, 4 a Milano e aprirà al pubblico entro la fine del mese.

