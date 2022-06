La dolce vita si conferma singolo più venduto

LA DOLCE VITA, il nuovo singolo di Fedez con TANANAI e Mara Sattei (per Columbia Records/Sony Music), già disco d’oro, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti.

Questa settimana è nuovamente al primo posto anche nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.

“LA DOLCE VITA”, infatti, già al debutto era al primo posto in entrambe le classifiche e ha raggiunto la vetta della Top50 di Spotify, la prima posizione della classifica di Amazon Music, è al numero uno della top 100 Italia di Apple Music, al vertice delle classifiche di Shazam, iTunes e Deezer e il videoclip è il primo delle tendenze Youtube dal giorno dell’uscita!