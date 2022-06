La dolce vita: il singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei

“LA DOLCE VITA”, il nuovo singolo di Fedez con TANANAI e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music è disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano

“LA DOLCE VITA”, come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di TANANAI e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, dove la contemporaneità incontra le suggestioni vintage. Il risultato è ovviamente una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana.

Fedez dichiara “Sono felice di questa splendida collaborazione, ci siamo divertiti a scriverla, cantarla e interpretarla. Si percepisce nell’aria che c’è il desiderio di tornare a scatenarsi, per cui spero che questo pezzo faccia ballare tutti, tutta l’estate”

Tananai afferma “Volevamo una canzone che potesse unire in modo fluido il mio stile, quello di Fedez e di Mara, così che chiunque l’ascolti possa trovare in essa la propria dimensione. È un invito a vivere con leggerezza, con un pizzico di sana incoscienza, ricordandoci sempre di apprezzare chi ci sta accanto”.

Mara Sattei commenta “La dolce vita è un brano che ha la capacità di portarti altrove, uno spiraglio su un’epoca che tanto ci affascina. Racconta dell’amore e di quello che la sua attesa può farci provare e di un’estate che non vuoi dimenticare”.