La denuncia del leghista Pillon, a Umbria pride coinvolti i minori

(Adnkronos) –

Bambini coinvolti nell’Umbria pride. A denunciarlo il senatore della Lega Simone Pillon, in un’interrogazione alla ministra per la Famiglia, Elena Bonetti. “Sabato 18 giugno 2022 -scrive l’esponente del Carroccio- si è tenuto ad Amelia (Terni) l’evento ‘Letture arcobaleno per bambini da 2 a 6 anni’, nell’ambito delle manifestazioni dell”Umbria pride’, che ha previsto una serie di appuntamenti, dibattiti e rassegne organizzati in tutta la regione, per approfondire le tematiche e le rivendicazioni del movimento Lgbti”.

“Prima dello svolgimento dell’evento -afferma ancora Pillon- non sono stati resi noti i titoli dei libri che sarebbero stati letti a bambini di età compresa tra 2 e 6 anni”, ma “la letteratura ‘arcobaleno’ per l’infanzia è ben nota, anche grazie a testi che hanno già fatto parlare di sé in passato quali, ad esempio, ‘Piccolo uovo’, ‘Qual è il segreto di papà’, ‘Nei panni di Zaff’, ‘Perché hai due mamme’ e altre pubblicazioni simili”.

Si tratta di pubblicazioni, dice ancora Pillon, che “mirano, in maniera affatto velata, a far passare e a normalizzare alcune idee portate avanti dal movimento Lgbti circa pratiche come l’adozione gay, l’utero in affitto o la compravendita di gameti, nonché la sostituzione di parole come mamma e papà con genitore 1 e 2”.

“La notizia dell’organizzazione dell’evento non ha mancato di suscitare le reazioni e le proteste di molte associazioni familiari. Considerata l’inopportunità del coinvolgimento pubblico di bambini tanto piccoli in questioni fortemente ideologiche, che rischiano di minare una loro crescita equilibrata e serena”, Pillon chiede alla ministra se “sia a conoscenza dell’evento, quale sia la sua posizione circa questo tipo di iniziative” e “se intenda porre in essere azioni di competenza per prevenire il coinvolgimento di bambini in manifestazioni dal carattere fortemente ideologico”.