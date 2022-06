Keyfactor inaugura nuova community open source per promuovere l’innovazione nella sicurezza cibernetica

La nuova community, risorsa pensata per team di ingegneri e sviluppatori, promuoverà collaborazioni sicure e la condivisione delle conoscenze in merito a PKI, firme digitali e strumenti di crittografia

CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Keyfactor, la piattaforma di identità per IoT e computer pensata per le imprese moderne, ha annunciato il lancio della nuova Keyfactor Community, che offrirà a sviluppatori, team operativi e di ingegneria le conoscenze e gli strumenti open source necessari per implementare le migliori soluzioni di sicurezza per i rispettivi prodotti e use case.

La sicurezza è cruciale per il successo di praticamente ogni impresa che sviluppi prodotti connessi o servizi on-line. I team di ingegneria e operativi fanno sempre più affidamento sulle infrastrutture a chiave pubblica (PKI) e identità di computer per costruire, erogare e rendere fruibili applicazioni in modo sicuro. Le PKI forniscono agli sviluppatori uno strumento flessibile e scalabile che può fungere da base di partenza ed essere integrato in vari processi e infrastrutture business critical. La Keyfactor Community offrirà i prodotti di punta dell’azienda in ambito di crittografia, PKI e firma digitale in versione open source per la community, mettendoli a disposizione di tutti gli utenti.

“ La tecnologia open source crea un’opportunità di innovazione attraverso la collaborazione e promuove la trasparenza necessaria per creare fiducia digitale nell’impresa”, ha spiegato Tomas Gustavsson, Chief PKI Officer presso Keyfactor. “ Grazie alla nuova Keyfactor Community potremo lavorare a stretto contatto con colleghi di settore e offrire risorse informative e accesso a conoscenze di massimo livello in un contesto sicuro. I team di sviluppatori hanno responsabilità e poteri formidabili in termini di decisioni relative alla sicurezza. Il nostro intento con questa community è di alleggerire il loro fardello concedendo accesso a tutta la nostra gamma di software tramite programmi open source”.

Gli utenti della Keyfactor Community avranno accesso a edizioni “community” di EJBCA, SignServer e Bouncy Castle, oltre a prove gratuite delle edizioni enterprise in Azure e cloud AWS. Il software della community vanta già un’ampia base utenti con migliaia di essi addetti al controllo qualità, i quali scaricano, testano e utilizzano ogni nuova release.

Per maggiori informazioni sulla Keyfactor Community e per accedere al nostro software open source visitare keyfactor.com/community.

Informazioni su Keyfactor

Keyfactor è la piattaforma di identità per computer e IoT pensata per le imprese moderne. L’azienda supporta i team adibiti alla sicurezza nella gestione della crittografia quale infrastruttura critica semplificando i PKI, automatizzando la gestione del ciclo di vita dei certificati e generando cripto-agilità di scala. Le imprese si affidano a Keyfactor per proteggere ogni certificato e chiave digitale in ambienti multi-cloud, DevOps e sicurezza IoT integrata.

