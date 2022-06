Kavalan lancia il nuovo packaging di ‘King Car Conductor’

(Adnkronos) – King Car Conductor ha vinto uno dei 5 Kavalan Double Golds a San Francisco

TAIPEI, 20 giugno 2022/PRNewswire/- – King Car Conductor, vincitore del Double Gold Award di Kavalan, si rinnova nel packaging.

King Car Conductor è stato uno dei cinque Kavalan a ottenere il Double Gold in occasione della San Francisco World Spirits Competition 2022, arrivando al quarto Double Gold della SFWSC assegnato a questa espressione.

Lanciato per la prima volta nel 2011, King Car Conductor è il primo whisky Kavalan a rendere omaggio alla società madre King Car Group. Maturata e messa in tino in molteplici botti di rovere, questa espressione esala note delicate di papaya, banana e mela verde con complessità ricche e floreali. Il design dell’etichetta presenta la scritta a mano in “King Car Conductor” in cinese semi-corsivo color oro, abbinata a linee fluide che si riferiscono alla Snow Mountain, da cui derivano le acque di disgelo ricche di minerali utilizzate da Kavalan.

La 22esima edizione della SFWSC ha accolto in gara circa 5.000 prodotti da oltre 40 paesi, che sono stati valutati da 70 giudici, classificandosi come il più grande concorso SFWSC della storia.

Risultati di Kavalan in occasione della SFWSC 2022:

Double Gold

Gold

King Car Conductor Single Malt Whisky Cronologia dei risultati double gold o superiore nelle edizioni della SFWSC:

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è all’avanguardia nell’arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con umidità e calore intensi, è realizzato con le acque di disgelo della Snow Mountain ed è arricchito dalle brezze di mare e di montagna. Tutto ciò si unisce per creare la cremosità di Kavalan. La nostra distilleria, che porta il vecchio nome della contea di Yilan, ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande sotto la società madre, King Car Group. Abbiamo collezionato oltre 650 medaglie d’oro o premi più prestigiosi nei concorsi più competitivi del settore. Visita il sito

www.kavalanwhisky.com



