Juve, oggi incontro con agente Pogba: le news

(Adnkronos) – Oggi è un giorno importante per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. È in programma, secondo quanto riporta Sky Sport, l’atteso incontro tra i bianconeri e l’agente del centrocampista francese, l’avvocato Rafaela Pimenta. Un appuntamento che servirà per definire gli ultimi dettagli della trattativa, soprattutto sul contratto. Resta da capire se Pogba firmerà un triennale con opzione per il quarto anno oppure un quadriennale. Sistemato il tutto, arriverà il via libera alla trattativa. Pogba è atteso a Torino tra il 5 e l’8 luglio per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Juve. È iniziato, dunque, il countdown per il ritorno a Torino sei anni dopo l’addio nel 2016. Una storia che ripartirà dai numeri della prima parentesi: 177 presenze, 34 gol, 40 assist e otto titoli vinti. In attesa del viaggio in Italia, Pogba è attualmente in Guinea (paese d’origine dei suoi genitori) dove è stato accolto come un eroe nella capitale Conakry.