Ius Scholae, FdI: “Lega sia coerente e arrivi fino in fondo”

(Adnkronos) – Le questioni Ius Scholae e cannabis agitano il governo? “Ora vediamo, ed è il nostro auspicio, se i nostri alleati della Lega avranno la coerenza di arrivare in fondo e creare di nuovo le condizioni per un centrodestra forte, coeso, convincente e per questo vincente. Come Giorgia Meloni ha sempre voluto. Siamo convinti che sui principi e i valori ‘violati’ in queste norme non ci siano mediazioni o compromessi possibili”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, commentando la dichiarazione del capogruppo della Lega Riccardo Molinari secondo il quale “la sinistra ha minato alle basi quelli che sono stati i presupposti dell’ingresso della Lega in un governo di unità nazionale”.