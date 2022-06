ION Renewables firma un Accordo di Esclusiva per portare i sistemi di stoccaggio batteria “Emerald” di Mitsubishi Power in Irlanda

I sistemi di stoccaggio in batteria forniti aggiungeranno 185.5 Megawatt / 371 Megawatt-ora da utilizzare per servizi di risposta di frequenza ultra rapida e gestione della capacità

LAKE MARY, Florida–(BUSINESS WIRE)–Lo sviluppatore di energia rinnovabile Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) ha stilato un accordo di esclusiva con Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) per quattro progetti di implementazione di impianti di stoccaggio di energia in batteria (battery energy storage system, BESS) avvalendosi delle soluzioni di stoccaggio di energia Emerald di Mitsubishi Power per un totale di 185,5 megawatt (MW)/371 megawatt-ora (MWh) in Irlanda. Tali progetti forniranno alla rete elettrica nazionale irlandese servizi di stoccaggio e impianti di energia nell’ambito del programma irlandese DS3 (Delivering a Secure, Sustainable Electricity System) con servizi di risposta di frequenza ultra rapida e gestione della capacità, creando i presupposti per un aumento dell’uso di energia rinnovabile. I quattro progetti saranno tutti dislocati presso siti dismessi già provvisti di interconnessioni elettriche.





Oltre a fornire risposta in frequenza alla rete elettrica nazionale, i progetti BESS sosterranno tre importanti iniziative energetiche per l’Irlanda e l’Unione europea:

Il Piano irlandese di azione per il clima volto a raggiungere emissioni nette di gas pari a zero non oltre il 2050

Il programma DS3 dell’EirGrid Group che affronta le sfide associate all’integrazione di livelli record di produzione energetica rinnovabile nella rete elettrica e punta a una produzione di elettricità in Irlanda prodotta per il 70% da fonti rinnovabili entro il 2030

La proposta di direttiva REPowerEU che intende eliminare l’importazione di gas entro il 2030 e diversificare le fonti energetiche

“ Siamo davvero lieti di collaborare con il team di Mitsubishi Power per la fornitura di questi importanti progetti”, ha affermato John Ward, direttore, ION Renewables. “ Queste installazioni rappresentano una soluzione realizzabile ed economica per bilanciare la rete, restando in linea con i principi della proposta di direttiva REPowerEU. Tali progetti dimostrano che soluzioni efficaci per lo stoccaggio di energia sono realizzabili grazie all’uso di energia rinnovabile che sarebbe altrimenti ridotto”.

I quattro progetti BESS, la cui entrata in funzione è prevista per il 2024, rappresentano una prima assoluta per Mitsubishi Power in Europa, portano il totale in termini di installazioni globali delle sue soluzioni di stoccaggio di energia Emerald a più di 2 gigawatt-ora (GWh).

Le soluzioni di stoccaggio di energia Emerald di Mitsubishi Power per Ion Renewables includono la progettazione, la fornitura dell’apparecchiatura e un contratto di assistenza a lungo termine (10 anni).

Secondo Tom Cornell, vicepresidente senior, Soluzioni di stoccaggio di energia, Mitsubishi Power Americas, tali progetti evidenziano l’importanza dell’adozione di impianti BESS come soluzione realizzabile per il numero sempre crescente di Paesi che puntano a raggiungere i propri obiettivi di azione per la salvaguardia del clima. “ L’introduzione delle nostre soluzioni di stoccaggio di energia Emerald in Irlanda e la collaborazione con Ion Renewables è per noi motivo di grande entusiasmo. Non si può fare a meno di sottolineare l’importanza della crescente adozione della tecnologia di stoccaggio di energia in batteria fuori dagli Stati Uniti e il riconoscimento del ruolo centrale che svolge nel consentire la produzione di energia rinnovabile per il conseguimento del net-zero. Le soluzioni di stoccaggio di energia di Mitsubishi Power aiuteranno l’Irlanda a raggiungere i suoi obiettivi di produzione del 70% di elettricità da fonti rinnovabili, il tutto mentre la stabilità della rete viene garantito da un impianto di alimentazione sicuro”.

Informazioni su Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede a Lake Mary, in Florida, impiega oltre 2.300 esperti e professionisti nel campo della produzione di elettricità, dello stoccaggio di energia e delle soluzioni digitali. I nostri dipendenti si impegnano a dotare i clienti di risorse per combattere il cambiamento climatico in modo economicamente affidabile, accrescendo contestualmente il benessere dell’uomo nell’America del Nord, Centrale e del Sud. Le soluzioni di produzione di elettricità di Mitsubishi Power sono costituite da turbine a gas, a vapore e aeroderivate; propulsori e isole di potenza; impianti geotermici; sviluppo di progetti solari fotovoltaici; controlli ambientali e servizi. Le soluzioni di stoccaggio di energia includono idrogeno verde, impianti di stoccaggio di energia in batteria e servizi. Mitsubishi Power propone, inoltre, soluzioni smart che si avvalgono di intelligenza artificiale per consentire il funzionamento autonomo degli impianti di alimentazione. Mitsubishi Power è un marchio di soluzioni di alimentazione di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede a Tokyo, Giappone, MHI è uno dei produttori di macchinari pesanti leader nel mondo con divisioni di progettazione e produzione operanti nei comparti energia, infrastrutture, trasporti, aerospaziale e difesa. Per ulteriori informazioni visitate il sito web di Mitsubishi Power Americas e seguiteci su LinkedIn.

Informazioni su Ion Renewables, Ltd.

Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) è stata costituita dai maggiori esperti nel settore dello stoccaggio di energia con l’obiettivo di implementare lo stoccaggio di energia per fornire il bilanciamento delle reti elettriche e l’integrazione di energie rinnovabili. Stiamo sviluppando e offrendo consulenza su progetti in Irlanda e in tutto il mondo attraverso la nostra rete. Nell’ambito del corrente gruppo di progetti in Irlanda, ION Renewables sta sviluppando gli impianti ESS presso grandi centri di carico industriale, fornendo implementazione rapida e a basso impatto ambientale sui siti dismessi esistenti. Tali progetti assisteranno nel bilanciamento della rete fornendo altre funzionalità alla rete elettrica per consentire l’ulteriore implementazione di rinnovabili e, in ultima analisi, ridurre la dipendenza dell’Irlanda da carburanti fossili importati. Per ulteriori informazioni visitate il sito web di ION Renewables .

