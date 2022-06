(Adnkronos) – “#Instagramdown anche oggi, ci risiamo”, “aspettando che termini #Instagramdown” e, ancora, “l’unica certezza della mia vita è che oggi #Instagramdown”. Non si contano i tweet di segnalazione di disservizi da tutta Italia per Instagram. Disagi confermati anche da ‘Downdetector’ che parla di problemi relativi principalmente al caricamento delle Stories, ma anche per le foto e il login. “Twitter come sempre sei certezza” cinquettano gli utenti, lamentando “l’ennesima schermata nera”.