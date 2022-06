Insieme è meglio: il 10° anniversario dell’acquisizione di Putzmeister da parte di SANY

(Adnkronos) – CHANGSHA, Cina, 20 giugno 2022/PRNewswire/- – Il 2022 segna il 10° anniversario dell’acquisizione di Putzmeister da parte di SANY. Nel 2012, SANY Germany e CITIC PE hanno acquisito il 100% delle azioni di Putzmeister per 360 milioni di euro. In quanto azienda giovane e ambiziosa, si è trattato di una mossa fondamentale per SANY e di un evento che ha cambiato i giochi nel panorama del settore mondiale dei macchinari per l’edilizia.

Nell’ultimo decennio, Putzmeister, già uno dei principali produttori di macchinari in cemento in Europa, ha raggiunto una crescita e uno sviluppo costanti all’interno di SANY Group. Il volume delle vendite di Putzmeister è cresciuto da 500 milioni di euro nel 2011 a oltre 800 milioni di euro nel 2021, mantenendo la posizione leader nel mercato globale dei macchinari in cemento.

Con la sua rete di ricerca e sviluppo, produzione e vendite in espansione per coprire le regioni Europa, America e Asia-Pacifico, l’ex azienda tedesca a conduzione familiare gode ora di una presenza globale più ampia in 154 paesi e regioni.

Nell’ultimo decennio, Putzmeister è stato integrato nella business map globale di SANY. Oggi, quasi la metà dei prodotti di macchinari per calcestruzzo di tutto il mondo porta il logo Putzmeister o SANY.

Per SANY, Putzmeister fornisce un’esperienza applicabile nell’internazionalizzazione, nella produzione intelligente e in concetti e pratiche compatibili con la quarta rivoluzione industriale. Per Putzmeister, la capacità di sviluppare nuove attività è rafforzata dal sostegno finanziario e dalle risorse di SANY.

La cooperazione in materia di R&S tra le due imprese è stata evidentemente proficua. I team congiunti di ricerca e sviluppo hanno lanciato con successo la serie V8 e la pompa per calcestruzzo da 45m montata su camion per il mercato europeo e ora assumono la guida nella nuova arena dei prodotti elettrici, intelligenti e digitali. Putzmeister ha lanciato la prima pompa per calcestruzzo ibrida al mondo montata su camion – “iONTRON” e ha applicato la tecnologia big data nel processo di produzione, trasporto e posizionamento del calcestruzzo per migliorare la produttività, le operazioni e l’efficienza del carburante.

Entrambe le aziende collaborano per aprirsi reciprocamente i mercati. Altri prodotti Putzmeister hanno ottenuto l’accesso al mercato cinese attraverso SANY, come le macchine per il calcestruzzo proiettato, le macchine per la malta, le pompe industriali e la Telebelt di Putzmeister. Analogamente, molti dei prodotti SANY sono diventati visibili a livello globale attraverso la rete di Putzmeister. “Rispetto alla crescita delle vendite”, ha dichiarato il Dott. Jiang Xiangyang, Chairman’s Representative per conto di SANY e membro del Consiglio di amministrazione di Putzmeister Holding GmbH, “l’importanza dell’acquisizione risiede nel fatto che ha fornito a SANY una visione ravvicinata di un’azienda leader in Occidente, il mercato nei paesi sviluppati e del loro modo di governare l’azienda.”

Ad oggi, la partnership tra SANY e Putzmeister ha prodotto risultati esponenzialmente positivi nei settori della formazione, degli scambi di dipendenti, della ricerca e sviluppo e dello sviluppo aziendale. Lavorando fianco a fianco, la partnership ha prodotto risultati di gran lunga migliori di quelli di un’azienda da sola. Uno più uno ha prodotto risultati di gran lunga superiori a due.

