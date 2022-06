Inghilterra-Italia, Mancini: “Bravi azzurri ma dovevamo far gol”

(Adnkronos) – “Abbiamo avuto occasioni clamorose che non abbiamo sfruttato ma nel complesso siamo stati bravi”. Il ct dell’Italia Roberto Mancini sintetizza così il pareggio per 0-0 con l’Inghilterra in Nations League. “Non era una partita semplice -prosegue Mancini ai microfoni di Rai Sport-. Dobbiamo migliorare molto soprattutto quando attacchiamo: nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non dobbiamo sbagliare”.

“Gatti era un po’ teso prima della partita poi si è un po’ rilassato. Lui ed Esposito hanno fatto bene”, aggiunge promuovendo gli esordienti Federico Gatti, in campo per tutti i 90 minuti, e Salvatore Esposito, entrato nella ripresa. “Anche quando è entrato Gnonto ha dato vivacità, direi che hanno fatto tutti bene”, aggiunge Mancini ai microfoni di Rai Sport.