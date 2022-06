Incidente A1 tra Toscana e Umbria: autostrada chiusa

(Adnkronos) – Incidente sulla A1 Milano-Napoli tra Fabro e Chiusi verso Firenze, tra Umbria e Toscana: Autostrade per l’Italia rende noto che è stata disposta la chiusura del tratto. L’incidente è avvenuto al km 414 e ha coinvolto 3 camion e 5 auto.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. In direzione Roma si segnalano 6 km di coda tra Valdichiana e Fabro. A causa dell’uscita obbligatoria ci sono 5 km di coda a Fabro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi.

Per le lunghe percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, si consiglia di uscire ad Orte percorrere il raccordo Perugia-Bettole con rientro a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto a Roma. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.