Riparte il tour estate 2022 dei Tiromancino. Sulla pagina social della band sono infatti uscite le prime date degli eventi che toccheranno, in lungo e largo l’Italia.

Tour Tiromancino

Si tratta di uno degli eventi estivi da non perdere: tutti i più grandi successi in versione Live.

Insieme a Federico Zampaglione, come di consueto, ci saranno: Marco Pisanelli, Antonio Marcucci e Ciccio Stoia.

Proprio con il bassista della band, il frontman ha posato per un selfie scattato durante le prove odierne in vista della prossima tappa.

Ciccio Stoia e Federico Zampaglione durante le prove

I Tiromancino sono pronti a regalare tante emozioni anche durante i mesi più caldi dell’anno dopo il grande successo ottenuto durante il tour invernali nei teatri, realizzato in un periodo difficile.

La band capitanata da Zampaglione è stata la prima in assoluto in Italia a ripartire in tour lo scorso 24 febbraio: “la musica deve andare avanti” è stato il diktat dei Tiromancino che si apprestano a incantare il proprio pubblico con canzoni che hanno fatto la storia.

La tournée ha preso il via il 19 giugno da Terracina (Latina) e proseguirà il 25 a Canepina (Viterbo).

Il 12 luglio i Tiromancino si esibiranno a Sissa Trecasali (Parma), l’1 agosto a L’Aquila, il 7 a Piombino (Livorno), l’11 a Cesenatico (Forlì-Cesena), il 15 a Rossano Calabro (Cosenza), il 17 a Lioni (Avellino) e il 17 settembre a Ruvo di Puglia (Bari).

Il calendario è in aggiornamento.

Le canzoni del tour Tiromancino 2022

“Best of live “ delle canzoni dei Tiromancino