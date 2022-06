Il destino giunge a compimento nel colossale aggiornamento estivo in due parti di MapleStory Destiny: Remastered e Destiny: Homecoming

“Destiny: Remastered” arriva il 15 giugno con versioni rinnovate dei lavori del personaggio Esploratore, speciali eventi in-game e un pacchetto regalo per la pre-registrazione!

MapleStory, l'originale MMORPG 2D a scorrimento laterale gratuito dall'ambientazione straordinariamente adorabile prodotto da Nexon, annuncia il lancio in-game il 15 giugno del primo di due aggiornamenti estivi, "Destiny: Remastered" che si presenta con numerosissimi eventi speciali, una versione rinnovata di tutti i lavori dell'Esploratore e, in più, un pacchetto regalo per chiunque si registri prima del 13 giugno!





EVENTI SPECIALI



Cosa sarebbe l’estate in MapleStory senza qualche evento speciale in-game! È il momento della stagione per ascoltare maestose composizioni musicali, come potrà constatare personalmente Stella, la nuova amica del Mondo Maple. Il gioco straripa di ricompense da raccogliere durante le serate musicali estive di Starlight Symphony, senza contare il ritorno di Tera Burning Plus e Burning World. Oltre a tutto ciò, se si registra un personaggio (livello 61 o superiore) prima delle 11.00 (ora della costa del Pacifico) del 13 giungo, si riceve un pacchetto regalo speciale Destiny contenente gli animali domestici Lil Symphony, la damage skin Angelic Alphabet, tantissime monete Melody per iniziare alla grande nella Starlight Symphony e una tenuta da Mago del Bosco sacro!

RINNOVAMENTO DEGLI ESPLORATORI



La classe di personaggi Esploratore di MapleStory ha rappresentato la colonna portante del gioco per gli ultimi 17 anni. I seguenti 14 lavori esclusivi dell’Esploratore sono stati completamente rinnovati in termini di animazione, miglioramento delle abilità, nuovi segmenti di storia e non solo.

Il rinnovamento della classe Esploratore favorisce i seguenti personaggi:

Guerriero : Eroe, Paladino, Cavaliere Nero

: Eroe, Paladino, Cavaliere Nero Mago : Arcimago (Fuoco/Veleno), Arcimago (Ghiaccio/Fulmine), Alfiere

: Arcimago (Fuoco/Veleno), Arcimago (Ghiaccio/Fulmine), Alfiere Arciere : Maestro arciere, Tiratore scelto

: Maestro arciere, Tiratore scelto Ladro : Signore della notte, Shadower, Doppia lama

: Signore della notte, Shadower, Doppia lama Pirata: Corsaro, Bucaniere, Cannoniere

UNA MIRIADE DI MIGLIORAMENTI



L’aggiornamento “Destiny: Remastered” integra miglioramenti aggiuntivi, nuovi accessori e difficoltà associate ai boss in modo che tutti possano vivere un’esperienza più piacevole in Maple:

Niente più libri Mastery : non sono più necessari i libri Mastery per passare alle abilità del 4° lavoro.

: non sono più necessari i libri Mastery per passare alle abilità del 4° lavoro. Set di accessori del Dawn Boss : un nuovo set di accessori dai boss per forgiare un nuovo potente set.

: un nuovo set di accessori dai boss per forgiare un nuovo potente set. Nuove difficoltà dei Boss: è possibile affrontare Chosen Seren e Verus Hilla in modalità Normale e vincere contro Will in modalità Facile.

ANTEPRIMA DI “DESTINY: REMASTERED” PROPOSTA DALLA BEAN BRIGADE



I membri del programma per i creatori di contenuti di MapleStory, la Bean Brigade, si collegheranno ai server di test in prima mattinata a partire da oggi per dare ai Mapler un saggio degli elettrizzanti cambiamenti e aggiornamenti in programma per “Destiny: Remastered”. Seguite la pagina Twitch riservata alla Bean Brigade dal 7 al 10 giugno.

AGGIORNAMENTO ESTIVO – SECONDA PARTE



Infine, l’arrivo della seconda parte dell’aggiornamento estivo, “Destiny: Homecoming” è previsto per il 20 luglio e presenterà una funzionalità del tutto nuova, Homestead (Podere), che consentirà ai Mapler di acquistare e decorare una casa tutta propria, dando dimostrazione del proprio gusto raffinato e stile, e suscitare così l’invidia di tutti gli altri proprietari di casa nel Mondo Maple. Inoltre, nella seconda parte, il Watcher Kalos attende sulla sommità di Karote, la Torre infinita. Vincendo la battaglia contro questo formidabile avversario ci si aggiudica un nuovo set di equipaggiamento classe Eternal!

Armatevi di antisolare e visitate MapleStory quest’estate: c’è tanto da fare!

Risorse: QUI

Social media: Twitch/Facebook/Twitter/YouTube/Sito web

