E’da poco iniziata la bella stagione, e con essa arriveranno i tormentoni dell’estate 2022

Cos’è un tormentone?

Vengono definiti tormentoni, tutte quelle hit musicali che, grazie al loro ritmo, il loro testo o anche semplicemente le emozioni che provocano, diventano virali, aggiudicandosi i migliori posti, se non i primi, nelle classifiche musicali nazionali e internazionali. Il termine nasce sicuramente in Italia negli anni 90, con l’avvento dei primi eventi musicali trasmessi in TV.

Chi non si ricorda del Festivalbar?

Aveva luogo ogni estate e ogni anno in una location diversa, spesso una piazza, dove ai esibivano cantanti provenienti da ogni parte di Italia, ma anche del mondo.

Infatti, non era difficile avere la presenza di qualche star oltreoceano, che si prestava al format come ospite o special guest insieme a un concorrente.

Da questa specie di ‘competizione’, che decretava il cantante vincitore attraverso il voto del pubblico presente, nascevano dei veri e propri pezzi destinati ad essere ricordati anche a distanza di anni. Ma come vengono giudicate le canzoni da tormentone?

Come già descritto, l’orecchiabilità, i testi, i ritmi, la musicalitá, ma soprattutto la loro capacità di rimanere nella memoria sono i requisiti fondamentali che una canzone deve avere per essere descritta come: ‘un vero e proprio tormentone’.

Quindi, in definitiva, cos’è un tormentone estivo?

Questo è il caso in cui, una canzone, italiana o estera, venendo pubblicata a ridosso dell’estate, possa diventare non solo un tormentone, ma proprio una colonna sonora del periodo.

Solitamente viene preso a riferimento l’arco temporale da giugno ad agosto, ma spesso ci si può allungare persino fino a fine anno, solamente se la canzone risulta essere parecchio commerciale.

In conclusione quindi, è opportuno dire che: ogni anno, la spiaggia ha i suoi pezzi preferiti, sempre diversi e sempre soggetti ai gusti del pubblico, che deve essere giudice imparziale nella scelta del più originale, sempre e comunque in maniera inscindibile dal contesto.

Ma, dal momento che l’estate è solo appena incominciata, quali sono i candidati come tormentoni estate 2022?

Tutti i possibili tormentoni estate 2022

L’inizio di questa estate, con un giugno veramente rovente, è solo il preludio di mesi infuocati, che decreteranno alla fine, quale sia il pezzo migliore tra tutti quelli in gara nel contendersi il podio di ‘tormentone estate 2022’.

Le canzoni italianissime proposte sono:

La Dolce Vita – Fedez, Tananai e Mara Sattei

Tribale – Elodie

Caramello – Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Lola Indigo

Shakerando – Rhove

L’eccezione – Madame

Supermodel – Maneskin

Tienimi Stanotte – Luigi Strangis

Tropicana – Boomdabash e Annalisa

Gasolina – Anna

5 gocce – Irama e Rkomi

Propaganda – Fabri Fibra Feat. Colapesce e DiMartino

Farfalle – San Giovanni

Mi fideró – Marco Mengoni feat. Madame

In questa lista, rivediamo nomi conosciuti nel panorama musicale italiano, ma non solo, infatti possiamo notare come ci siano parecchie collaborazioni anche con artisti nascenti, ancora di nicchia per ora, ma che sicuramente lasceranno il segno. Da notare invece come siano presenti nella top list, almeno due canzoni prodotte dai talenti scoperti ad ‘Amici di Maria de Filippi’: ‘Farfalle’ di Sangiovanni e ‘Tienimi Stanotte’ di Luigi Strangis, vincitore dell’ultima stagione 2021/2022.

Orecchiabili e molto vivaci, i loro pezzi hanno saputo conquistare tutti, riportandoci un po’ a quei ritmi spensierati delle giornate in spiaggia sognando l’amore nel cassetto.

Alcune delle hit internazionali invece:

• As It Was – Harry Styles

• Hold My Hand – Lady Gaga

• Ain’t Worried About It – One Republic

• In My Head – 24kGoldn e Travis Barker

• Bones – Imagine Dragons

Menzione d’onore per Lady Gaga, che anche questa volta ha dato vita a un altro capolavoro stilisticamente impeccabile, degno di essere ricordato.

Le previsioni sui tormentoni estate 2023

Niente di più difficile è prevedere le hit per la futura estate 2023, sia nazionali che estere, che rimarranno una incognita almeno fino alla prossima primavera, quando si potranno avere i primi abbozzi e pubblicazioni da parte dei migliori artisti.

Sicuramente sul panorama italiano, possiamo dire che ci aspetteremo ancora pezzi come Brividi di Blanco e Mahmood, oramai in top list da più di un mese, oppure Ciao Ciao di La Rappresentante di Lista, ma anche alcuni ritmi immancabili by Giusy Ferreri che speriamo ci faccia ballare presto con la sua voce potente.

Una garanzia sarà ‘Amici 2023’, il talent show di Maria de Filippi che selezionerà nuovi artisti da proporre sul panorama pop e commerciale, e che certamente ritroveremo in una probabile playlist per il prossimo anno.

Come trampolino di lancio per un pezzo di successo, é da ricordare infine, il Festival di Sanremo, la vetrina per eccellenza per cantanti emergenti, su cui facciamo affidamento ogni anno per avere nuovi volti che ci rappresentino, anche all’estero.E speriamo, dopo un 2022 così movimentato, che anche il prossimo 2023, sia così pieno di emozioni, ma soprattutto… di buona musica.