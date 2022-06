Digitalizzazione e metaverso: quali sono i migliori operatori mobile virtuali

I migliori operatori mobile virtuali e tradizionali nel prossimo decennio dovranno adattarsi ai cambiamenti epocali della digitalizzazione e del metaverso. Con lo sviluppo di mondi virtuali paralleli a quello reale crescerà su larga scala la domanda di contenuti e streaming video immersivi, ma non solo.

Realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale, nuovi standard Wi-Fi e connettività mobile sosterranno la continua interazione tra l’universo fisico e quello digitale. Vivremo nuove esperienze tecnologiche, dal gaming agli acquisti, dal lavoro all’intrattenimento, per le quali serviranno velocità di upload e download più elevate nonché una latenza estremamente bassa.

Insomma il settore italiano delle telecomunicazioni, già dinamico e competitivo, è in continua evoluzione. In particolare i migliori operatori mobile virtuali, sempre più numerosi, si fanno concorrenza a suon di tariffe allettanti. Dunque prima di attivare le offerte a Bari è opportuno procedere con un accurato confronto, al fine di individuare la soluzione più conveniente.

Migliori operatori mobile virtuali: cosa sono gli MVNO?

L’acronimo MVNO, ovvero Mobile Virtual Network Operator, indica un operatore di telefonia mobile che eroga il servizio pur non possedendo le licenze di accesso allo spettro della banda radio, così come tutte le infrastrutture tecnologiche necessarie.

Dunque come operano queste società? Stringendo accordi commerciali e appoggiandosi agli MNO, ossia Mobile Network Operator, che al contrario dispongono di entrambi i requisiti. E proprio in virtù dei minori costi di gestione, il competitor virtuale spesso adotta una politica tariffaria aggressiva volta ad accaparrarsi quote nel segmento di riferimento.

In Italia il debutto degli MVNO risale al 1° giugno 2007, quando il Gruppo Coop Italia colse per primo tale opportunità di business nel mondo della telefonia mobile. Dal lancio di Coopvoce sono ormai trascorsi 15 anni e ad oggi, secondo i dati dell’AGCOM, il settore rappresenta il 10% del mercato.

Trasformazione digitale e sviluppo reti ultraveloci

La trasformazione digitale italiana è un tema chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR). Lo sviluppo di reti ultraveloci e in particolare quella di quinta generazione è indispensabile per sfruttare appieno tecnologie quali l’Internet of Things, l’edge computing, l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale.

L’Italia punta al raggiungimento degli obiettivi europei entro il 2026, con ben quattro anni di anticipo rispetto alla scadenza ufficiale. Quest’ultimi prevedono la connettività a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale e la copertura 5G delle aree popolate. I piani attualmente in azione sono 5:

Italia a 1 Giga

Scuola Connessa

Sanità Connessa

Collegamento Isole Minori

Italia 5G

L’incremento della banda trasmissiva avrà effetti positivi sia sulla vita quotidiana delle persone che sulle imprese. Tra i numerosi ambiti che beneficeranno della tecnologia 5G segnaliamo:

le smart home e le smart city

e le l’ automotive

l’ agricoltura

l’ healthcare

l’ industria 4.0

il tempo libero e l’ intrattenimento

e l’ il commercio

la manutenzione predittiva

i trasporti e la logistica

Infine, è auspicabile che l’implementazione delle reti di nuova generazione avvenga nel modo più efficiente possibile in termini di sostenibilità ambientale. Per approfondire i servizi di rete mobile visita il sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a questa pagina.