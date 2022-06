Hyundai Kona: nuove indiscrezioni sulla seconda generazione

L’anno prossimo sarà svelata la nuova Hyundai Kona, la cui lunghezza aumenterà ad almeno 430 centimetri. Attesa sul mercato europeo nel corso del 2024, sarà riconoscibile per il frontale in linea con lo stile della monovolume Staria. L’abitacolo, invece, sarà molto simile all’elettrica Ioniq 5 in termini di design.

La gamma della prossima Hyundai Kona comprenderà solo versioni elettrificate, con la tecnologia Mild Hybrid e Full Hybrid a propulsione ibrida. Non mancherà la Kona Electric a propulsione elettrica, affiancata dall’inedita configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida che sostituirà l’alimentazione diesel.

Il top di gamma continuerà ad essere rappresentato dalla Hyundai Kona N, declinazione in chiave sportiva che potrebbe essere accreditata di oltre 300 CV di potenza. A livello meccanico, invece, la nuova Kona sarà proposta anche con il cambio meccanico iMT, il cambio automatico a doppia frizione 8DCT ad otto rapporti e la trazione integrale AWD.